Banderazos en Chaco y Corrientes en defensa de la soberanía de la tierra

Colectivos autoconvocados y organizaciones sociales de Chaco y Corrientes realizaron este sábado un banderazo en defensa de la soberanía de la tierra y en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que se encuentra en debate a nivel nacional.

La actividad se desarrolló de manera simultánea en ambas provincias. En Corrientes, la concentración tuvo lugar en la costanera, mientras que en Resistencia los manifestantes se reunieron en el mástil de la avenida 9 de Julio, frente a la plaza 25 de Mayo.

Durante la jornada, los participantes confeccionaron carteles y banderas con consignas vinculadas a la defensa del territorio y expresaron su preocupación por el avance de iniciativas que, según sostienen, podrían profundizar la extranjerización de tierras en el país.

Los organizadores señalaron que la convocatoria forma parte de las acciones previas a la movilización prevista para el 6 de agosto. Entre los principales cuestionamientos al proyecto se encuentran la posible flexibilización de mecanismos vinculados a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, la reducción de restricciones sobre áreas consideradas estratégicas y el impacto que podría tener sobre comunidades campesinas e indígenas.

Asimismo, advirtieron que la iniciativa podría generar mayores dificultades para la protección de territorios comunitarios y favorecer procesos de desalojo en zonas rurales y costeras.

De acuerdo con datos difundidos durante la actividad, en Corrientes la extranjerización alcanza actualmente el 7,63% de la superficie provincial, lo que representa unas 554.000 hectáreas. En ese contexto, los manifestantes remarcaron la necesidad de preservar la soberanía territorial y garantizar el acceso a la tierra para las comunidades locales.

La convocatoria concluyó con un llamado a participar de la movilización del 6 de agosto, donde organizaciones sociales, ambientales y territoriales buscarán visibilizar sus reclamos y plantear su postura frente al proyecto de ley.