Barrio Toba: “Necesitamos mayor intervención estatal”

Tras confirmarse 90 casos positivos de COVID-19 en el barrio Gran Toba, elDIARIO de la Region entrevistó a Antonio Patricio, presidente de la comisión vecinal, quien solicitó reforzar la intervención del Gobierno para evitar más contagios. “Necesitamos que las autoridades tomen los 90 casos positivos, los releven, los busquen y los aíslen bajo un control estricto, porque sino se pasean por todo el barrio, que abarca seis cuadras”, manifestó.

“En el barrio, se necesita un operativo completo de salud y seguridad para que no se sigan sumando los casos positivos. Es muy grave lo que está pasando. Dialogamos sobre el accionar del Gobierno provincial, que está muy ausente. En las reuniones, terminamos peleándonos entre nosotros, pero el gran problema es la falta de asistencia de las autoridades. Como el Gobierno casi no interviene, se genera un conflicto entre la comunidad. Por eso, solicitamos agilizar una mayor llegada” comentó.

DIFICULTADES CON EL PERMISO

Patricio detalló: “La gente se mueve en el barrio, eso está mal, pero a los trabajadores no nos permiten salir del barrio porque no tenemos permisos, pero es que no todos tienen computadoras y no pueden gestionar las autorizaciones de circulación correspondientes para ir a trabajar o comprar. La Policía no se quiere sentar con nosotros para coordinar la gestión del papel. No podemos estar las 24 horas encerrados”.

UNA NUEVA MUERTE

Además, el delegado reveló a este medio que “hubo una muerte hoy a las 15, una persona de 65 años. No sabemos si fue por coronavirus”.

AGLOMERACIÓN

“Queremos que a la noche, a partir de las 20, ya no entre más nadie al barrio, porque viene muchachos de otros lados y se aglomeran en las esquinas. A veces se arman desmanes”, sumó.

EL BARRIO

En cuanto al estado general del barrio Toba, Patricio aclaró: “Tenemos agua y luz, un centro comunitario general, el edificio del jardín de infantes, escuela primaria, secundaria, terciaria, iglesias, un salón, un centro de salud. Se erradicó el rancho. En ese sentido, estamos bien”.

RESPUESTA DE SALUD

En respuesta, el subsecretario de Salud, Alejandro García, indicó que se dispuso de tres dispositivos para el abordaje territorial: el Centro Integrador Comunitario, el Centro de Salud el barrio Toba y un camión sanitario.

“En el CIC se están haciendo tomas de muestras y tenemos patrullas haciendo rastrillajes casa por casa con distintos actores. Tenemos personal de los CAPS, médicos de Buenos Aires, que vinieron por un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, bioquímicos, la Dirección de Salud Mental también prestó trabajadores y así como el programa de Salud Indígena haciendo de nexo con la comunidad”, añadió.

APOYO DE CULTURA

Por su parte, trabajadores del Instituto de Cultura de Chaco difundieron un comunicado informando: “Acompañamos en este difícil momento a nuestrxs compañerxs de trabajo: integrantes del coro Chelaalapi y del programa Cultura de los Pueblos Originarios y hacemos extensiva nuestra solidaridad con toda la comunidad del Gran Toba”.

En ese sentido, lanzaron una “Campaña solidaria, alimentaria y sanitaria” para “acercar insumos de higiene, limpieza, alimentos no perecederos, barbijos, guantes, ropas de abrigos, mantas y frazadas, a calle French 785 de Resistencia, Chaco, o bien comunicarse al (362) 438 3293 (Comisión Vecinal del barrio Toba) o al (362) 480 1071, para coordinar el retiro”.