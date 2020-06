Barrios de Pie se manifestó frente a Desarrollo Social

La organización social reclamó esta mañana frente a Desarrollo Social de la provincia. Piden incrementar la asistencia de alimentos en merenderos y comedores comunitarios que funcionan en villas y asentamientos.

“No había ningún funcionario que nos reciba, no se encontraba la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, a quien aún no conocemos la cara, porque no nos recibió en ningún momento ni escuchó nuestros pedidos. No conoce la situación desesperante que se vive en los barrios”, expresó Sonia Cardozo, integrante de la coordinación de Barrios de Pie Chaco.

“Venimos organizando ollas populares, con el esfuerzo de vecinos y vecinas de la comunidad que se esfuerzan para juntar donaciones y poder garantizar un plato de comida a las familias más vulnerables”, informa. Y continúa: “Vamos a seguir expresando nuestro reclamo y profundizando las medidas si no obtenemos una respuesta por parte de la ministra Pia Cavana”. “A nivel provincial, alrededor de 10.000 personas asisten a nuestras ollas”, finalizó.