Belgrano se consagró campeón de la Primera Nacional y retornó a la LPF

Con dos goles de penal de Pablo Vegetti y otro de Joaquín Susvielles, Belgrano de Córdoba le ganó 3-2 a Brown de Adrogué, que se puso en ventaja dos veces tras los tantos de Franco Benítez y Juan Mendoza, por la 35ª fecha de la Primera Nacional.

El Pirata logró dar la vuelta olímpica en el estadio San Nicolás de los Arroyos porque luego de vencer al Tricolor, se consagró campeón, obtuvo el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional (LPF).

COMPLETAN LA 35ª FECHA

Mañana, a las 19, con el partido que animarán Atlanta y For Ever se completará la 35ª fecha de la Primera Nacional. Como Chacarita empató con Dep. Riestra (1-1), el Negro puede clasificar al Reducido si gana al Bohemio.

DESPEDIDA DE GOMITO

For Ever cerrará su participación en la edición 2022 de la Primera Nacional el domingo 2 de octubre como local, a las 18, ante San Martín de San Juan y producirá la despedida del fútbol de Oscar «Gomito» Gómez. Hay que recordar que en la 37ª jornada el Negro contará con fecha libre.

LA 35ª FECHA

Viernes: Quilmes 1-Almagro 1.

Anteayer: Agropecuario 0-Flandria 0, Chacarita 1-Dep. Riestra 1, Estudiantes Bs. As. 2-San Telmo 0, San Martín Tuc. 2-Alte. Brown 0.

Ayer: Tristán Suárez 2-Gimnasia J. 2, Brown de Adrogué 2-Belgrano Cba. 3, Brown PM 1-Güemes SdE 1, Mitre SdE 1-Dep. Madryn 0, Dep. Maipú 1-Nueva Chicago 0, Indep. Rivadavia 1-Alvarado 0, Def. de Belgrano 0-Villa Dálmine 0, Atl. Rafaela 4-All Boys 1, Instituto 1-Temperley 0.

Hoy: a las 15, Sacachispas-Dep. Morón; a las 20.30, Santamarina-Gimnasia Mza; a las 21.10, Ferro-Estudiantes RC.

Mañana: a las 19, Atlanta-For Ever.

Principales posiciones: Belgrano Cba. 73 puntos; Instituto 65; San Martín Tuc. 62; Gimnasia Mza. 58; All Boys 57; Estudiantes Bs. As. y Almagro 54; Indep. Rivadavia y Estudiantes RC 53; For Ever 52; Def. de Belgrano 51; Dep. Riesta 50; San Martín SJ 48; Chacarita 47; Dep. Morón 46; Dep. Maipú 45; Dep. Madryn, Mitre SdE y Quilmes 43.