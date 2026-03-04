Edictos y Convocatorias

“BENITEZ, MARTHA BEATRIZ S/ SUCESIÓN AB INTESTATO” EXPTE. Nº 8927/2020-1-C

La Dra. María Lorena Cima, Juez, del Juzgado Civil y Comercial Nº 09, de la Ciudad de Resistencia, sito en la calle Avenida Laprida Nº 33, Torre Nº 2, cita por un (1) día y emplaza por un (1) mes a herederos y acreedores de quien en vida fuera MARTHA BEATRIZ BENITEZ, D.N.I. Nº10.980.442, para que comparezcan por sí o por apoderado y deduzcan las acciones que por derecho correspondan en los autos caratulados “BENITEZ, MARTHA BEATRIZ S/ SUCESIÓN AB INTESTATO” EXPTE. Nº 8927/2020-1-C. Bajo apercibimiento de ley. Resistencia, Chaco, 27 de FEBRERO de 2026. Dra. Sandra B. Escobar, Secretaria, Juzgado Civil y Comercial N° 9.

Vto. 05/03

https://www.eldiariodelaregion.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/05-PAGINA-1.pdf

