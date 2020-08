Boca: Cardona, el primer refuerzo y Andrada se iría a Europa

Boca Juniors llegó ayer a un acuerdo total con Tijuana y tiene a su primer refuerzo para tirarse con todo por la Copa Libertadores. Se trata de Edwin Cardona, quien vivirá su segunda etapa en el club, tras su paso entre mediados de 2017 y 2018.

El enganche colombiano, de 27 años, llegará a préstamo por 18 meses, sin cargo, con una opción de compra que todavía no trascendió. Para que el préstamo se concretara, el futbolista arregló un nuevo contrato por un año con la entidad azteca, con la cual su vínculo vencía el 31 de diciembre próximo.

Ambos clubes pagarán el sueldo del jugador por partes iguales. Recordemos que éste no era tenido en cuenta por el DT Pablo Guede. La idea es que llegue la semana que viene al país y tendrá que estar en aislamiento por 15 días, como marca el protocolo ante la pandemia, siendo la idea del cuerpo técnico es que realice un entrenamiento individual a través del Zoom.

UNA PROPUESTA POR ANDRADA

En tanto, en las últimas horas de ayer surgió el rumor de que un importante club europeo (Roma de Italia) vendría por el arquero Esteban Andrada, de 29 años, cuya cláusula de salida es de 25 millones de dólares. En Boca, esperan la propuesta y solo venderían al arquero de la Selección argentina en una suma que sea muy importante para el mercado local.

El que también tiene sondeos para irse a jugar a otro equipo es Agustín Rossi: Independiente se sumó al pedido de varios clubes del exterior, ya que necesita reemplazar al arquero Martín Campaña.

De realizarse la salida de uno de los dos arqueros, los integrantes de la secretaría de fútbol tienen la palabra de Javier García, quien no renovó con Racing.

El primer partido oficial de Boca será el 17 de septiembre ante Libertad en Paraguay, por la 3ª fecha del Grupo “H” de la Libertadores. Y, volverá a ser visitante el 24 de ese mes ante Independiente Medellín en Colombia.

PREPARA LA «BURBUJA»

Mientras continúa con los entrenamientos segmentados y bajo estrictos protocolos, en Boca se movieron y preparan una concentración tipo «burbuja» en Ezeiza para aislar al plantel completo y comenzar así con prácticas grupales.

En concreto, el conjunto comenzará una concentración «burbuja» en el hotel Howard Johnson la próxima semana y que se extenderá hasta el 5 de septiembre.

De esta manera, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo podrá realizar entrenamientos más multitudinarios.

«INTERCAMBIAMOS MENSAJES»

Silvio Romero fue, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas más importantes del actual mercado de pases del fútbol argentino. Es que el delantero fue pretendido Boca y estuvo en el centro de las negociaciones que protagonizaron el club dela Ribera y el Rojo, hasta que finalmente le comunicó Juan Román Riquelme, quien está a cargo del Consejo de Fútbol xeneize, su decisión de quedarse en Avellaneda.

«Intercambiamos mensaje con Riquelme cuando no se dio todo, por una cuestión de respeto. Ellos se manejaron muy respetuosamente tanto conmigo como con mi agente, así que le agradecí y le comenté cuales era mis intenciones. Todo muy cordial y muy respetuoso», contó el atacante.

Además, aprovechó para dejar en claro que la decisión de no continuar su carrera en otro club fue exclusivamente suya y que no tuvo ningún tipo de presión. «En lo deportivo tuve la libertad para decidir a dónde quería jugar. Sí tuve llamadas importantes o conversaciones importantes con (Jorge) Burruchaga, quien también me manifestó su punto de vista, su parecer y su sentir, y eso a la hora de tomar una decisión fue importante», detalló el futbolista de 32 años.