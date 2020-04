Boca Juniors celebra sus 115 años de vida

Por la cuarentena obligatoria ante la pandemia de coronavirus, la institución xeneize no podrá realizar ningún acto oficial, por lo que sus figuras pidieron a los hinchas que se queden en sus casas y demuestren el cariño desde allí.

AMEAL, SALUDADO POR D’ONOFRIO

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, recibió un llamado importante como saludo. Rodolfo D’Onofrio, titular de River, se comunicó con él.

“Hoy a la mañana uno de los primeros en saludarme fue D’Onofrio. Quiero agradecerle porque estas cosas le hacen bien al fútbol, a las dos instituciones”, dijo el dirigente del Xeneize.

“Y en la anterior vez cuando salimos campeones me había mandado un mensaje también pero no lo había abierto porque no sabía de quién era. Quiero agradecer lo que él mandó, estoy convencido que lo hace desde el corazón”, agregó Ameal.

La relación entre ambos es muy buena y significa un gran cambio luego de una etapa de cortocircuitos cuando Daniel Angelici estaba al mando.

Jorge también habló de la continuidad de Carlos Tévez en el club. “Que no te quepa la menor duda de que quiero que siga Tévez”, sostuvo.

A propósito del gran nivel del capitán en la Superliga, Ameal aprovechó para repasar sus mejores alegrías como hincha. “El gol de Carlitos fue uno de los que más grité. Aunque es infinita la cantidad. El túnel de Riquelme es histórico. El de Palermo rengo. ¿El gol que deja desparramado a Passarella y Fillol?. Más allá de todo, Diego fue el mejor jugador de la historia”, cerró.

UN REPASO POR TODOS SUS TÍTULOS

A principios de marzo, Boca sumó un nuevo título a sus amplias vitrinas. Se trató de uno de los campeonatos más festejados de los últimos tiempos. No solo fue una Superliga sino que se trató de un torneo que el Xeneize le arrebató a River en la última fecha y cuando el Millonario tenía la ventaja.

A lo largo de sus 115 años, la institución cosechó un total de 69 títulos para meterse entre los mejores a nivel nacional. De hecho, lidera la tabla sobre River (66).

¿Cuáles son los títulos de Boca en su historia?. A nivel local, los organizados por AFA. Ahí se cuentan los del 1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 y 1965. También, los Nacionales 1969, 1970 y 1976 y Metropolitanos 1976 y 1981. Siete Aperturas, dos Clausuras, los torneos de 2015 y 2016-17 y dos Superligas.

También hay que sumar los no regulares de AFA (un total de 12) y el Campeonato de Honor 1925 otorgado por la AFA. A su vez, un total de cuatro torneos internacionales entre AFA y AUF (la Asociación Uruguaya). Se trata de la Copa Competencia 1919, la Copa de Honor Cousenier 1920 y la Copa Confraternidad Escobar Gernoa 1945 y 1946.

Por último, un total de 18 títulos internacionales. Entre los más destacados: la Copa Libertadores (la más importante el 14-09-1977 ante Cruzeiro cuando Hugo Gatti tapó el último tiro desde los 12 pasos) y tres de la Copa Intercontinental (la 1ª, con el partido de vuelta el 01-08-1978 cuando los dirigidos por Juan Carlos “Toto” Lorenzo golearon a Borussia Mönchengladbach en Alemania, por 3-0).

Luego, en la época contemporánea, en el estadio Morumbí de San Pablo, Brasil, contra Palmeiras. El 21 de junio de 2000, luego del 2-2 en la ida y la vuelta fue 0-0 y se definió por penales. Óscar Córdoba fue el héroe en el inicio de una etapa histórica con Carlos Bianchi como entrenador.

Y, a fines de ese año, el 28 de noviembre de 2000, le ganó a Real Madrid por 2-1 con goles de Martín Palermo y la magia de Juan Román Riquelme. Y, logró su segundo título mundial. Parecía irrepetible; pero, el 14 de diciembre de 2003, Boca venció por penales al Milán y volvió a subirse a lo más alto del podio internacional.

Y, finalmente, aparecen otros: Supercopa 1989, Recopa 1990 2005, 2006 y 2008, Copa Máster 1992, Copa de Oro 1993 y las Sudamericanas 2004 y 2005. Una amplia variedad de campeonatos para un Museo lleno de gloria.

LOS GRANDES ÍDOLOS

¿Quiénes son los 10 máximos ídolos de la historia de Boca?. La división podría hacerse en dos grupos de cinco, entre las viejas glorias y los próceres contemporáneos. La época dorada se vivió hace muy poco, entre 1998 y 2008. De ahí se desprenden cinco grandes personalidades.

Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Carlos Bianchi parecen estar por encima de todos y donde el club sumó cuatro Libertadores en las que siempre uno de los tres estuvo. El legado es eterno y todo indica que nada puede sacarlos de ese tan ansiado podio.

Por detrás, en esta etapa, se puede ubicar a Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tévez. El Mellizo se ganó el amor de todos los por ser parte de todos los títulos importantes; pero, también por su carisma y picardía en la cancha. En el caso del Apache, surgió de las inferiores y demostró su mejor nivel como juvenil y ahora como referente y capitán.

Como viejas glorias, es difícil marcar solo a cinco. Roberto Mouzo sobresale por ser el jugador con más partidos en el club. También, Juan Carlos “Toto” Lorenzo, el Bianchi de las primeras dos Libertadores. Antonio Ubaldo Rattín y Ángel Clemente Rojas representan a una generación con más ídolos (Marzolini, Suñé, Gatti) y Alberto Márcico a la de los ’90 (Giunta, Navarro Montoya y Manteca Martínez).