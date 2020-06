Boca Juniors le presentó su propuesta a Carlos Tévez

El próximo 30 de junio finalizará el vínculo de muchos jugadores con sus respectivos clubes y uno de los futbolistas que tiene que acordar un nuevo contrato es nada menos que Carlos Tévez. El delantero e ídolo de Boca tiene en sus manos la nueva propuesta y se espera la respuesta para los próximos días.

Si bien no trascendieron los números, lógicamente, por el contexto que atraviesa el fútbol argentino el contrato es inferior al que venía ganando hasta el momento.

El vínculo es por una temporada, aunque se podría extender seis meses más en caso de que Boca pase la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021.

El de Tévez es uno de los contratos que debe resolver la dirigencia del Xeneize, que también tiene que definir la continuidad de Mauro Zárate y Franco Soldano.

Como Carlitos, Zárate también tiene contrato hasta 30 de junio; en tanto, que por Soldano debe negociar un nuevo préstamo con Olympiacos. Todas las partes son optimistas.

“CENTURIÓN, BIEN ACOMPAÑADO»

Jorge Ribolzi se refirió a la posibilidad que Ricardo Centurión regrese a Boca y deslizó que en esta nueva oportunidad, con Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme, tendría otro tipo de contención. “Va a estar bien acompañado”, afirmó a Boca de Selección.

El exfutbolista y ayudante de Alfio Basile en el club destacó que “es un jugador de los que no hay”. Además, agregó: “Maneja los dos perfiles y encara en el uno contra uno. Me encanta. Con el técnico actual y Román tendrá un respaldo. De eso no me cabe ninguna duda”.

MINEIRO TIENE EN CARPETA A SILVIO ROMERO

Luego de las semanas turbulentas que pasaron Independiente y Silvio Romero, por el reclamo salarial que el club mantenía con los jugadores, la situación ya quedó resuelta pero ahora resta ver qué pasará con el cordobés, que mantiene un contrato elevado que casi con seguridad le traerá un dolor de cabeza a las finanzas del club.

Está claro que la dirigencia no «regalará» al ex Lanús, por quién pagó 4.2 millones de dólares al América de México. Pero hay una posibilidad que asoma. Se trata del Atlético Mineiro de Brasil, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, que busca un delantero y lo puso en lista. Lo cierto es que si los brasileños quieren al atacante, deberán negociar directamente con el Rojo.

FALLECIÓ MORALES

El exarquero de Independiente, Carlos Luis Morales, murió ayer a los 55 años a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Morales brilló, fundamentalmente, en Barcelona de Ecuador desde su etapa juvenil.

Con Barcelona sumó numerosos éxitos, pero su mayor recuerdo lo dejó durante la Copa Libertadores de 1990, en la que atajó varios penales en varias etapas conduciendo a su equipo, por primera vez, hasta la final ante Olimpia de Paraguay.

Sus destacadas actuaciones le permitieron llegar a Independiente entre 1994 y 1995, donde formó parte del plantel que ganó dos Supercopa y una Recopa Sudamericana, siendo suplente de Luis Islas.