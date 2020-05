Boca Juniors: los dos “9” que hablan con Riquelme

La COVID-19 paró la pelota en todo el mundo, pero no necesariamente el fútbol en su totalidad. En Boca, por ejemplo, el Consejo de Fútbol que tiene al frente al vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, piensa en las posibles nuevas incorporaciones para el próximo mercado de pases.

En principio, están apuntándole a dos centrodelanteros con pasado en el fútbol argentino y con presente europeo. Y, uno de ellos se puso la azul y oro antes.

Uno de los dos “9” que está en carpeta de JR es Jonathan Calleri. El ex All Boys disputó una temporada y media con el Xeneize, jugando 61 partidos y marcando 23 goles (uno cada menos de tres partidos). Además, consiguió dos títulos con la camiseta azul y oro: el torneo 2015 y la Copa Argentina del mismo año.

Mientras que el otro apuntado jugó en el fútbol argentino; pero, en Estudiantes​ desde 2011 a 2015, cuando emigró al fútbol europeo, donde todavía se mantiene. Se trata de Guido Carrillo​, el punta de 28 años.

Calleri se marchó del club en 2015 en busca de más minutos, ya que todo indicaba que iba a ser suplente de Daniel Osvaldo. No obstante, por la pelea del ex Juventus con Guillermo Barros Schelotto, si se quedaba podría haber jugado más de lo que esperaba. Su representante y tío, Néstor Fabbri, abrió las puertas a un regreso. «Jonathan tiene mucho cariño por el club y por la gente. Hubo algunas charlas», reveló.

Y agregó con calma: «No sé si se hará en lo inmediato. Estoy seguro de que tendrá otro paso por Boca». ¿Se acelerará todo?. Por lo pronto, los hinchas lo hicieron tendencia en Twitter al enterarse de la existencia de la posibilidad y la conversación con el “10”.

Por su parte, el ex ”9” del Pincha que estuvo en la mira de Boca durante varios mercados de pases reconoció las charlas que tuvo con el dirigente del Xeneize.

«Hablé con Riquelme, me llamó; pero, no fue algo concreto. Es lindo que te llame Boca y más un tipo como Román, que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?», contó. Y, agregó, abriendo puertas: «Me llamaron de Boca antes. En ese momento estaba en Mónaco. Hoy, si pasa no sé qué diría».

Calleri, de 26 años, se fue a San Pablo al dejar Boca. Luego, fue a West Ham inglés. Más tarde a Las Palmas, Dep. Alavés y, por último, Espanyol de Barcelona.

Mientras que Carrillo​ después del Pincha formó parte de Mónaco, Southampton y ahora de Leganés. (Fuente: diario Olé).