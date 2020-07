Boca Juniors: Riquelme llamó a Tévez y hay acuerdo

Finalmente, Juan Román Riquelme, vicepresidente 2° de Boca, se comunicó con Carlos Tévez y destrabó las negociaciones para la continuidad del delantero de 36 años, quien en principio firmará un nuevo contrato por un año con opción para rescindir a los seis meses, pero también con chance de extenderse por media temporada más.

Después de un dilatado período de discusiones, picantes mensajes cruzados e incertidumbre, el Apache extenderá su tercer período en la institución azul y oro, que lo tuvo como emblema de su última consagración en la Superliga con el gol clave ante Gimnasia.

El atacante, campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental en 2003 con el Xeneize, tiene el anhelo de repetir la consagración continental en el club que lo vio nacer antes de terminar su carrera. El Apache, el 30 de junio quedó en libertad de acción, pero su corazón quería seguir en La Bombonera.

El diálogo entre Riquelme y Tévez, según trascendió, se produjo el domingo pasado. Conversaron, llegaron a un principio de acuerdo y ahora solamente falta la firma, que podría concretarse en los próximos días. En Boca, habrá Carlitos, al menos para un rato más.

De esta manera, parece ser que la novela “Boca-Tévez”, tendrá un final feliz, sobre todo para los hinchas del xeneizes que podrán seguir disfrutando del último ídolo del club.

“TIRARLE UNA BANDERA NO ES JUSTO”

La polémica por el contrato de Carlos Tévez con Boca todavía no se cerró. Enojado por lo que consideró un “manoseo” y hasta maneja la chance de pegar el portazo, aunque en las últimas horas tuvo una charla con Riquelme.

En este contexto fueron varios los ídolos y exjugadores el club que se manifestaron al respecto, entre ellos Cristian Traverso, campeón de la Copa Intercontinental e hincha confeso del Xeneize.

“Tirarle en cara a Tévez que lleva la bandera del ‘angelicismo’ no me parece justo. Solo genera una grieta”, disparó Traverso. Y, agregó: “Me llamó la atención la segunda arremetida de Bermúdez, no la primera. Si alguien de arriba no le dijo ‘pará Jorge’ me pongo a pensar que no lo quieren a Carlitos”.

El Patrón, integrante del Consejo de Fútbol, apuntó contra el Apache desde su cuenta de Twitter. Primero, compartió un artículo titulado “¿Cómo es el plan de Tévez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?”.

Luego, tras la respuesta del futbolista en los medios, volvió a tuitear: “Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros”.

Por último, Traverso pidió que “si no lo quieren a Tévez, que se lo digan”, y reconoció que será difícil la convivencia entre las dos partes.