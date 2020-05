¿Boca o Estudiantes pagarán una fortuna por Marcos Rojo?

En Estudiantes es un referente. En Boca, un nombre fuerte para cubrir la salida de Junior Alonso, que confirmó que no seguirá en el Xeneize. Marcos Rojo asoma como uno de los focos del próximo mercado de pases en Argentina. El pase del marcador central o lateral, de 30 años, pertenece a Manchester United, club al que debe regresar el próximo 30 de junio.

El detalle es que el subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014 tiene contrato con el club británico hasta mediados de 2021. En consecuencia, excepto que acuerde estirar su vínculo, difícilmente vuelva a ser cedido. Y, según informó The Mirror, el que quiera quedarse con el defensor deberá pagar 12 millones de libras (casi 15.000.000 de dólares).

Rojo regresó al Pincha a principios de año luego de forzar en Manchester la cesión por seis meses. Su deseo: regresar al club que lo vio nacer y jugar en el renovado estadio Jorge Luis Hirschi. Sin embargo, tras su reaparición ante Defensa y Justicia, sufrió una lesión muscular que lo relegó y luego la pandemia detuvo el fútbol en nuestro país.

Los rumores comenzaron a arreciar en Boca tras la viralización de una publicación en la que el defensor de 30 años lucía una camiseta azul y oro de Riquelme en una reunión con amigos.

Por lo pronto, el Consejo de Fútbol de Boca se abstendría de buscar un reemplazante para Alonso hasta tener precisiones de las fechas de disputa de los partidos por Copa Libertadores, que todo indica que se reiniciará recién a partir de septiembre.

E el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, fue contundente en relación a la viralización del video en el que a Rojo se lo ve vestido con la camiseta de Boca y fumando. Aclaró que no le molestó; pero, señaló: “Cada uno es responsable de sus actos. Lo que sí creo que él se tiene que cuidar más porque estamos en un momento muy sensible para todos. Sensible no por la camiseta, el hecho que se muestre con diez personas alrededor jugando a las cartas cuando casi todos están encerrados. Y, vos sos una figura pública, tendría que estar tranquilo”.

Existe otra alternativa para los interesados en Rojo: que el jugador logre rescindir su contrato para definir su futuro sin ataduras. Manchester United compró le compró la ficha de Marcos a Sporting de Lisboa en 2014: entonces pagó 20 millones de euros y la cesión del portugués Luis Nani.

EL MISTERIO DE LA BOMBONERA

A pocas horas del 80 aniversario de su inauguración, el estadio de Boca se iluminó en la noche de este domingo.

Con el club cerrado hace dos meses, algunas imágenes actuales de La Bombonera viralizadas en las redes sociales llamaron la atención de los hinchas de Boca. ¿Por qué? Por primera vez desde el inicio de la cuarentena en la Argentina ante la pandemia de coronavirus, en la noche de ayer se encendieron las luces.

Si bien no hay datos oficiales sobre el porqué de esta situación, común en los tiempos normales; pero, inesperada en este contexto, algunos especulan con que puede tener que ver con el 80 aniversario de su inauguración, a cumplirse hoy 25 de mayo.

Mientras todavía retumban allí los festejos del título en la última Superliga, el barrio de La Boca se iluminó y no se conoce el motivo. ¿Qué habrá detrás del misterio?.