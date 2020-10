Boca: se le abre una puerta a Villa para jugar oficialmente

Sebastián Villa pasó de marginado a jugar los amistosos de Boca -incluso anteayer marcó un gol contra Estudiantes de Río IV- y ahora se le podrían abrir las puertas de los partidos oficiales. Así lo afirmó ayer Fernando Burlando, abogado de la expareja del colombiano, quien lo denunció por violencia de género: «Nosotros ya le dijimos con Daniela (Cortés) al club que el trabajo de él no tiene nada que ver con la causa penal, que seguirá su curso”.

Burlando hizo esa declaración en diálogo con radio La Red, que “lo deportivo no tiene que ver con la causa”; y reveló que desde Boca le consultaron respecto de si Daniela Cortés tenía problemas en que Villa pueda jugar.

«Se comunicó muchas veces conmigo, por el estudio, desde que ocurrió este episodio. Fue la caricia que recibió Daniela. Que Boca se preocupe por ella fue un gran aliciente, ni hablar cuando se tomaron medidas de carácter disciplinario con el jugador», respondió respecto de si la dirigencia de Boca se comunicó con él por su defendida.

“Hasta determinado momento, Boca nos preguntaba cómo estaba Daniela. En las ultimas llamadas también incluyeron temitas como qué inconvenientes había si el jugador jugaba o no. Siempre fue la dirigencia la que se contactó con nosotros, inicialmente del nivel jerárquico más elevado”, admitió Burlando.

“No tuvo una llamada de parte de Villa”, afirmó y aseguró que estaba “casi convencido” que Cortés y el delantero colombiano no volvieron a hablar.

Además, reiteró: “No era de su interés, no tiene un objetivo trazado sobre la vida laboral ni personal de Villa, lo que quiere es que la Justicia siga su camino, se expida y dé su opinión, que es la única opinión aceptable. Estamos persiguiendo una condena”.

Burlando reiteró lo que días atrás confirmó en TyC Sports: «La causa va a seguir, es la idea, y todo apunta a un juicio oral. Pero, sí es importante decir que Daniela hoy está bien en su país, rodeada de su familia, sanando después de lo que le tocó pasar. Y, que ella no quiere perjudicar a Boca”.

Los dichos de Burlando coinciden con la publicación de Cortés en Instagram, en la que aseguró: «Lo que viví no se lo deseo a nadie. Pero, el estar rodeada por gente que amo y mi familia, hizo que esas heridas sanen y la Justicia hizo su trabajo. Lo personal no tiene que ver con lo laboral».

¿QUÉ PASARÍA SI HAY UNA REPARACIÓN ECONÓMICA?

El abogado Fernando Burlando, defensor de Daniela Cortés en el caso de supuesta violencia de género por parte de Sebastián Villa, delantero de Boca, reconoció que si hay una reparación económica extrajudicial en el ámbito civil, dejaría la representación en instancias judiciales.

«La ley de género prevé la posibilidad de una reparación al daño. Yo inicié un juicio vinculado a esta situación para que se le repare y se le reconozca la unión confidencial porque es lo que corresponde. No porque sea una situación de aprovechamiento por parte de Daniela. Ella sabe interpretar hasta dónde pueden llegar sus reclamos», declaró.

Y, agregó: «Su objetivo es la causa penal y paralelamente, siendo los apoderados de Daniela, iniciamos daños y perjuicios. Por ahora, no hubo algún tipo de solución o arreglo, pero no descarto que en algún momento Villa, sus apoderados o su representante tengan la voluntad, sería lo lógico. Así como cualquier otra víctima, ella tiene derecho a percibirlo, pero con esto no terminaría el pleito penal».

En cuanto a los motivos, explicó: «Si esto se produce, es factible que hasta nosotros tengamos que salir de la representación. Ella sería víctima y no particular damnificada. En definitiva, más allá de lo que establece la ley, esto ata de pies y manos a la gente que asume este rol. En ese caso, el Estado o la Procuración General, que representa a la sociedad en la provincia de Buenos Aires, debe continuar la causa».

CARDONA, EL GANADOR DE LOS AMISTOSOS

Boca jugó amistosos contra Arsenal y Estudiantes de Río IV que sirvieron para aclarar el panorama de Miguel Ángel Russo antes del partido antes del partido ante Caracas, por la Copa Libertadores, que será el jueves, a las 21.30, por el Grupo “H”.

El gran ganador -más allá de los resultados del equipo, que cayó 2-0 ante los de Sarandí y venció 3-1 a los cordobeses- fue Edwin Cardona. El colombiano, quien desde que volvió al Xeneize sumó minutos pero no fue titular, estuvo de movida en ambos amistosos. Su mejor rendimiento llegó contra Estudiantes, con un gol y una asistencia para Sebastián Villa, que por su parte hace fuerza para ser tenido en cuenta nuevamente (Daniela Cortés, quien lo denunció por violencia de género, aseguró que no tendría problemas en que volviera a jugar).

Cardona siempre tuvo buena consideración dentro del cuerpo técnico y, además, es una de las grandes apuestas del Consejo de Fútbol. Cuando llegó desde México, le costó tomar ritmo. Sin embargo, contra Caracas tendría su chance y su posición sería de extremo por izquierda, un lugar por el que pasaron Gonzalo Maroni y Agustín Obando. Allí fue donde se paró contra los cordobeses, aunque con el correr de los minutos se fue liberando para jugar como enganche.

Entonces, con todos los seleccionados a disposición, Boca formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini (sería su “debut” en el semestre luego de tener problemas físicos), Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo “Pol” Fernández, Edwin Cardona; Carlos Tévez, Franco Soldano.