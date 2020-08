Boca solicitó postergar el reinicio de la Copa Libertadores

Boca Juniors inició ayer gestiones para que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) postergue del reinicio de la Copa Libertadores 2020, pautado para el 17 de septiembre luego de la interrupción de la fase de grupos, obligada por la pandemia.

El principal argumento del Xeneize es la falta de tiempo para poder entrenarse con normalidad y poner a punto al equipo luego de cuatro meses y medio de inactividad, mientras todavía no hay certezas sobre cuándo volverán las prácticas en grupos reducidos en la Argentina.

El pedido de la entidad azul y oro es de retrasar por un mes, o por el mayor período de tiempo posible, el desarrollo de los encuentros del principal torneo de clubes de América.

Otra opción que se baraja por estas horas en la dirigencia es la de mudar la localía transitoriamente a Uruguay, con siete días previos de cuarentena para la delegación.

El fixture de Boca: jueves 17 de septiembre, a las 21, vs. Libertad de Asunción (visitante); jueves 24 de septiembre, a las 21, vs. Dep. Independiente de Medellín (visitante); martes 29 de septiembre, a las 21.30, vs. Libertad de Asunción (local); jueves 22 de octubre, a las 21.30, vs. Caracas (local).

LA VENTAJA DE BOCA SOBRE RIVER

Todavía no hay una fecha definida; pero, la vuelta de los entrenamientos en el fútbol argentino, especialmente para los que deben jugar la Copa Libertadores, parece que será más temprano que tarde en medio de la pandemia. En caso de producirse en los dentro de los próximos 10 días, tal como se espera, Boca podría tener una leve ventaja sobre River por un tema no menor: los extranjeros.

El inconveniente para el Millonario es que los foráneos recién regresaron entre ayer y el viernes anterior, por lo que deben cumplir con dos semanas de cuarentena estricta. Nicolás De La Cruz, el primero en volver, lo hizo desde Montevideo el 24 de julio y recién estará disponible el 7 de agosto.

Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal volvieron juntos el 25 desde Bogotá en un vuelo humanitario, mismo día en el que Paulo Díaz cruzó la Cordillera de los Andes tras su estadía en Santiago de Chile. Los tres podrán volver al ruedo el 8 de agosto. El colombiano Juan Fernando Quintero lo hizo anteanoche y estará listo para el 13.

Párrafo aparte para el paraguayo Robert Rojas, el último en concretar su retorno (ayer, en auto). Si bien tendrá que estar inactivo hasta el 14, durante el paso por su tierra pudo entrenarse en el predio de la Asociación Paraguaya de Fútbol con algunos de sus compañeros de la Selección, entre ellos Ángel y Óscar Romero (San Lorenzo) y Cecilio Domínguez (Independiente).

Mientras, los del Xeneize se quedaron a pasar el aislamiento por la inesperada pandemia en sus casas. Los colombianos Jorman Campuzano, Sebastián Villa (involucrado en un escándalo por una denuncia de violencia de género de su expareja) y Frank Fabra, más el venezolano Jan Hurtado y el peruano Carlos Zambrano permanecieron en el país.

El único en partir del plantel azul y oro fue Junior Alonso, quien se fue a Asunción y no volvió ni volverá a La Bombonera. Su préstamo de 18 meses desde Lille se venció el 30 de junio, no hubo renovación ni uso de la opción de compra y finalmente emigró a Atlético Mineiro, que compró su pase por una cifra cercana a los € 3.000.000.

Así, ante este panorama y con la hipotética reanudación de las prácticas en grupos reducidos dentro de los próximos días, la cuestión parece favorecer al menos desde este punto de vista a Miguel Ángel Russo por sobre Marcelo Gallardo, dos técnicos que, dada la responsabilidad que tienen, no le quitan atención a ningún detalle.

LOS RIVALES DE LOS ARGENTINOS

Mientras se espera por el aval para volver a los entrenamientos, en Boca y en River se siguen con atención los pasos de sus rivales en el Grupo “H” y Grupo “D” de la Libertadores, respectivamente.

Libertad (Paraguay): el equipo que dirige Ramón Díaz volvió a entrenarse el 10 de junio. Es líder del torneo local jugó dos partidos -una derrota y un triunfo- y antes de recibir a Boca habrá disputado otros cuatro.

Independiente Medellín: el 17 de julio volvieron a los entrenamientos individuales. El equipo del paraguayo Aldo Bobadilla sufrió la baja del volante Adrián Arregui, quien volvió al país para jugar en Huracán, y sumó al juvenil xeneize Israel Escalante. Volvería a la competencia local a fines de agosto. Boca lo derrotó por 3-0, en la fecha 2.

Caracas (Venezuela): la primera fase de entrenamientos comenzó el 26 de junio. Está a la espera de la reanudación del campeonato local, que podría ser a fines de agosto o principios de septiembre. Igualó 1-1 en Venezuela contra Boca en el debut.

LOS OPONENTES DEL MILLONARIO

San Pablo (Brasil): volvió a las prácticas grupales el 1 de julio y tras cuatro partidos en el torneo paulista viene de un papelón mayúsculo: fue eliminado por Mirassol, equipo de la 4ª división en el torneo paulista donde jugaron varias estrellas, como Dani Alves, Juanfran y Alexandre Pato.

Liga de Quito: retornó a las prácticas el 10 de junio; pero, el Gobierno ecuatoriano no aprobó la reanudación del torneo, que finalmente volverá a mediados de agosto. Incorporó al volante Ezequiel Piovi, exArsenal. En el debut copero superó a River (3-0).

Binacional (Perú): luego de solucionar problemas institucionales, el plantel volvió a los entrenamientos el 7 de julio. La Federación Peruana programó la reanudación de la liga para el 9 de agosto. Con River recibió un lapidario 8-0 en el Monumental.