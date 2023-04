Bolatti: “No queremos discutir nombres o partidos”

El actual concejal del Frente Chaqueño y referente del Frente Grande, Fabricio Bolatti, lanzó este fin de semana su precandidatura a la intendencia de Resistencia. “Venimos a contarles porqué decidimos tener esta responsabilidad de iniciar un camino hacia la conducción del Municipio, la cual no es una aspiración personal, sino porque sentimos la necesidad y el compromiso de tener una ciudad con una gestión transparente, que dé respuesta a las demandas y prioridades de los vecinos y vecinas”, expresó.

El encuentro abierto para “ratificar el compromiso con la ciudad”, se llevó a cabo en la plaza Paseo Sur y convocó a más de mil personas, entre referentes políticos y sociales, organizaciones y agrupaciones, así como distintos sectores de la economía, cultura, emprendedurismo y educación local.

“No queremos discutir nombres o partidos, sino hacer la diferencia entre las buenas y malas intenciones, entre los intereses comunes del pueblo con las personales o sectoriales, y tener buenas intenciones es resolver y ocuparse de los problemas de la ciudadanía. Ahí hay que hacer la diferencia, porque cuando uno decide desde un interés general, ésta impacta positivamente en la vida del pueblo”, señaló Fabricio Bolatti.

Indicó que el Municipio tiene la misión y función de resolver demandas de servicios y controles que hoy no se hacen, y es esa la realidad que los convoca a la responsabilidad de generar una nueva alternativa que sea reflejo de las y los vecinos, de las organizaciones, de la cultura popular y de las diversas expresiones de la ciudad. “Estamos acá para invitarlos a continuar juntos por este camino de construcción, con la fuerza de todos y todas, para hacer las cosas bien, con legalidad”, remarcó.

“Nos asombra cómo la política se fue tergiversando y pasando de esas diferencias históricas a otras que cortan por la intención, olvidándose muchas veces, que detrás de esas buenas o malas intenciones está el pueblo y su felicidad, que cada vez está más relegada por los intereses políticos”, manifestó el edil. “Hay una forma de competir en la que no hay reglas y vale todo, haciendo que los acuerdos sean indefendibles, ocupándose los recursos públicos para mentir y ocultar la realidad a la ciudadanía, para cumplir con aspiraciones u objetivos personales, de enriquecerse o llevar los recursos del pueblo a la casa, y lo que es muy triste, es que cada vez más abierto y conocido, y no pasa nada”, aseveró el referente del Frente Grande Chaco.

Bolatti se refirió a la gestión municipal ahora, dónde denunció que “no se respetan las instituciones, donde no se respetan las normas que están establecidas en la Carta Orgánica de la ciudad, las estructuras de carreras jerárquicas, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de las y los jubilados, y todo se da en el marco del ‘vale todo’, con el objetivo de someter y no el de solucionar los problemas de los vecinos y las vecinas como prioridad; y las alternativas que hoy tenemos para Resistencia, indican que hay un esquema de acuerdos asombrosos que siguen la línea de la gestión actual y que no van a resolver los problemas de la ciudad”.