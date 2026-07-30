Bono de $70.000 para jubilados: los requisitos y el calendario de pagos de Anses

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran a través de Anses. La medida fue establecida mediante el decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará junto con los haberes de agosto de 2026.

El refuerzo económico mantiene el mismo monto que viene pagando el Estado desde marzo de 2024, por lo que continúa sin actualización pese a los incrementos mensuales que reciben las prestaciones previsionales por movilidad.

El objetivo, según explica el decreto, es sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y compensar el impacto que tuvo la anterior fórmula de movilidad sobre los haberes más bajos.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de Anses en agosto

El bono extraordinario será liquidado por titular y alcanzará a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez e invalidez.

Madres de siete hijos o más que cobran pensión no contributiva.

Beneficiarios de pensiones graciables pagadas por ANSES.

Cuáles son los requisitos para cobrar el bono de Anses

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el decreto establece una serie de condiciones para acceder al refuerzo:

El beneficio previsional debe encontrarse vigente al momento de la liquidación de agosto.

Quienes cobren hasta un haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.

Quienes superen el haber mínimo cobrarán un monto proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar el tope formado por el haber mínimo más los $70.000 del bono.

En el caso de las pensiones con copartícipes, todos serán considerados como un único titular para determinar el derecho al beneficio.

Cómo se calcula el bono para quienes cobran más de la mínima

El Decreto 686/2026 también aclara que no todos los beneficiarios recibirán los $70.000 completos.

Si la suma de todas las prestaciones previsionales supera el haber mínimo garantizado, el bono se reducirá hasta completar el límite establecido por la normativa.

De esta manera, a mayor ingreso previsional, menor será el monto del bono, hasta dejar de corresponder cuando se supere el tope previsto por la reglamentación.

El bono tiene una condición especial

El refuerzo extraordinario posee características específicas definidas por el decreto:

No es remunerativo.

No puede sufrir descuentos.

No se computa para ningún otro concepto previsional.

Se paga junto con los haberes de agosto.

El bono sigue congelado desde 2024

Aunque las jubilaciones continúan actualizándose todos los meses mediante la fórmula de movilidad basada en la inflación, el bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024.

Esto provoca que, con cada aumento mensual de los haberes, el peso del bono dentro del ingreso total sea cada vez menor, reduciendo el impacto real de las actualizaciones que reciben quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Fuente: NA