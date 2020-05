Boxeo: Holyfield y Tyson tramitan una tercera pelea

Evander Holyfield y Mike Tyson cerrarían su trilogía, 23 años después del último enfrentamiento, en 1997. Los dos míticos excampeones mundiales de la categoría pesado ya están tramitando un tercer enfrentamiento, que sería una exhibición con fines benéficos.

«Su gente habló con la mía y todavía no hemos llegado a un acuerdo sólido; pero, va en ese camino. Si sucede, no habrá problema», avisó Evander, en una entrevista con The 3 Point Conversation.

Mike Tyson cumplirá 54 años el 30 de junio, mientras que Evander Holyfield tiene 57 (cumple los 58 el 19 de octubre). A pesar de la edad, entusiasmaron a todos al mostrarse entrenando, a través de videos en redes sociales.

«El punto del regreso es que le estuve diciendo a personas que quería hacer exhibiciones. Con mi fundación, la Fundación Holyfield, quería ayudar a chicos. Quería volver para estar en condiciones de demostrarle a los chicos que si te importa tu cuerpo a una edad temprana, si no te metés en malos hábitos, no tienes que dejarlos», sentenció Holyfield.

Evander se impuso en los dos episodios que protagonizaron. Primero, por nocaut técnico (TKO) en el round 11 en 1996. En la revancha, en junio de 1997, Tyson fue descalificado en el tercer round por morderle la oreja a su rival.

LA CONFESIÓN HOT DE LOCOMOTORA

Jorge “Locomotora” Castro dio qué hablar ayer con una fuerte confesión sobre sus épocas en el boxeo, al analizar el profesionalismo que se pregona actualmente y compararlo con sus antiguas prácticas. Y, no esquivó el tema del sexo previo a las peleas hasta llegar a una fuerte confesión.

«Me encantaba, siempre lo dije. Una vez lo hice en el vestuario, en una pelea en Comodoro Rivadavia. No me afectaba en el momento, me consideraba un tipo fuerte, capaz de hacer cualquier cosa arriba del ring», recordó.

Además, en diálogo con Radio La Red, el excampeón mundial mediano desmitificó los cuidados actuales que desaconsejan tener relaciones antes de la práctica deportiva: «No es tanto como se dice con ese tema; en ese momento uno estaba más livianito y veloz».

LA FAB, CON PROTOCOLOS PARA LOS GIMNASIOS

La Federación Argentina de Box (FAB) tiene su protocolo para el regreso a la actividad, empezando por los gimnasios de boxeo. El ente que regula el deporte a nivel nacional lo repartió a las federaciones provinciales, que discutirán con las autoridades (tanto a nivel de deporte como de salud) las posibilidades para aplicarlo o posibles modificaciones, dependiendo cada situación en particular.

«Teniendo en consideración la información médica y las recomendaciones realizadas oportunamente por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, se presentan estas guías a modo de sugerencias con el fin de implementar las mismas para garantizar el cuidado de los deportistas y todas las personas involucradas en la actividad, ya sea en gimnasios de entrenamiento o realización de eventos», expresan en un comunicado.

Además, “los protocolos aprobados ya sean por organismos nacionales, provinciales, municipales y la propia FAB deberán exhibirse en los gimnasios y estadios de forma obligatoria».