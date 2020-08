Boxeo: Maravilla Martínez volvió con un nocaut técnico

Sergio “Maravilla” Martínez concretó ayer un buen regreso al boxeo a los 45 años, al vencer en Torrelavega, España, al local José Miguel Fandiño por nocaut técnico en el 7° round.

El argentino mostró un nivel ascendente sin dejar que su rival concretara sus esbozos y ya en el 6° capítulo castigó con dureza y velocidad a su oponente, al que le contaron una caída. En el 7° lo cerró con una combinación de golpes que aturdieron aún más al español, quien visitó la lona antes de que de su rincón volara la toalla.

El saldo de un combate de medición para el quilmeño resultó así positivo en líneas generales, más allá de cierta lentitud de piernas, a seis años de su último combate. Habrá que ver si, como él mismo vislumbraba, a partir de ahora comienza a sonarle el teléfono para oponerlo a rivales de mayor fuste.

REGRESA EL GOLDEN BOY

El estadounidense, Oscar De la Hoya, a los 47 años, único boxeador en ganar títulos mundiales en seis categorías, confirmó ayer que volverá a pelear tras 12 años de inactividad.

A los 47 años, confirmó que tiene pensando volver a boxear, algo que no hace desde más de una década. «Los rumores son ciertos y voy a empezar a entrenar en las próximas semanas. Extraño estar en el ring, me encanta el boxeo. Me lo dio todo y lo extraño», dijo.

El ocho veces campeón mundial se coronó en las categorías: superpluma de 130 libras, medianos 160 libras, livianos 135 libras, superlivianos 140 libras, welters 147 libras y superwelters 154 libras.

Al momento de su retiro ostentó 39 victorias (30 antes del límite) y 6 derrotas, tras enfrentar categorías de mayor peso. Enfrentó rivales del gran nivel como Jorge Páez y Julio César Chávez, los estadounidenses Genaro Hernández, Pernell Whitaker, Fernando Vargas, Shane Mosley, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

El Golden Boy, considerado uno de los mejores campeones de todos los tiempos, decidió dejar parcialmente la comodidad de manejar su empresa promotora para probar otra vez suerte arriba de un ring. De modo que tiene dos candidatos para su reaparición: Julio César Chávez Jr., quien quiere vengar a su padre, y el británico Amir Khan.