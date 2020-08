Caballero III: Se viene el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones

La Jueza Federal de Resistencia Zunilda Nieremperger elevó a juicio el viernes pasado la denominada causa Caballero III, en la cual se juzgará a 9 oficiales y sub oficiales del Ejército Argentino , de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco , de la Alcaidía Policial y del Servicio Penitenciario Federal por crímenes de Lesa Humanidad .

El juicio abarca las denuncias de 33 sobrevivientes bajo prisión por razones políticas entre 1974 y 1979 , siendo la mayoría de los casos bajo investigación son hechos calificados como privaciones ilegítimas de la libertad, concretadas mediante secuestros cometidos por grupos de tareas de fuerzas conjuntas – Ejército y la Policía del Chaco-, cuyas víctimas luego sufrieron todo tipo de tormentos en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y también, en algunos casos, en la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7 , asimismo la causa comprende un nuevo caso de violencia sexual juzgado como crimen de lesa humanidad.

Los imputados en esta causa serán el teniente primero José Tadeo Betolli y el teniente primero Luis Alberto Pateta –ambos oficiales de Inteligencia del Ejército Argentino-; el comisario general Rodríguez Valiente; el sub oficial mayor Gabino Manader, el sargento José Marín y el sub oficial principal Jorge Ibarra –todos de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco-; los oficiales Francisco Álvarez y Héctor Roldán -de la Alcaidía Policial- y el alcalde Pablo Casco, Jefe de Guardia de la Cárcel U7. En el último tramo de la pesquisa fallecieron los acusados comisario General Ramón Meza, el Sub Oficial principal Albino Borda y el cabo Enzo Breard.

La causa deberá sobrellevar aun el trámite de constitución de Tribunal por parte de la Cámara de Casación, ya que todos los magistrados federales del Chaco y de varias provincias de la región, ya intervinieron en alguna instancia en las Causas Caballero 1 y 2 y luego de ello se deberá abrir la instancia del Ofrecimiento de pruebas de las partes para el debate oral , con lo cual se estima que el juicio será en el año 2021 .

La causa Caballero III» será el séptimo debate oral y público por crímenes de lesa humanidad en la provincia. La denominación obedece a que fuera el represor Lucio Humberto Caballero quien encabezara la nómina de imputados en el primer juicio oral de este tipo, Caballero I» -en el 2010-, y del cual surgen esta y la causa Caballero II» –de 2016-2018. Además el proceso de juzgamiento al terrorismo de Estado en la región se completa con la causa «Masacre de Margarita Belén I y II» -en el 2010/2011 y 2013, respectivamente–, y la causa «Ligas Agrarias» -2019- y la denominada «Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal -2019-.