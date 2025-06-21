Caída en la industria: el 11% de las empresas dejaron de exportar

El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI) elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó un inquietante panorama para el sector. Entre otros datos negativos, afirmó que el 11,4% de las empresas dejó de exportar durante la primera mitad de este año.

El Índice MDI fue elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU) a partir de una encuesta realizada entre 600 industriales. Las consultas fueron diversas, desde el empleo, impuestos, exportaciones y producción, entre otros puntos.

El 33% de los encuestados reconoció que hubo una retracción en su producción respecto al promedio del primer trimestre del año. Apenas el 26,1% registró una suba.

Otro dato negativo fue el índice de difusión. Este indicador mide el porcentaje de sectores con subas menos el porcentaje con caídas. En este encuesta se ubicó en -6,9%. El anterior informe de octubre de 2024 había mostrado una recuperación.