Caída en la industria: el 11% de las empresas dejaron de exportar

El Monitor de Desempeño Industrial (Índice MDI) elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó un inquietante panorama para el sector. Entre otros datos negativos, afirmó que el 11,4% de las empresas dejó de exportar durante la primera mitad de este año.
El Índice MDI fue elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU) a partir de una encuesta realizada entre 600 industriales. Las consultas fueron diversas, desde el empleo, impuestos, exportaciones y producción, entre otros puntos.
El 33% de los encuestados reconoció que hubo una retracción en su producción respecto al promedio del primer trimestre del año. Apenas el 26,1% registró una suba.
También cayeron fuertemente las ventas internas. Así lo afirmaron el 41,3% de los encuestados. Sólo el 24,9% reportó aumentos. A pesar del mal resultado, la UIA destaca que la brecha entre ambos grupos se redujo en comparación con el relevamiento anterior.
Además del 11% de empresas que dejaron de exportar. Las que sí pudieron seguir, bajaron el porcentaje. El 31,1% de las empresas registró caídas y solo el 15,2% subas.
Los que dejaron de exportar, el 57,8% explicó que se debió a la perdida de competitividad por el aumento de costos y el 31,3% afirmó que lo relacionó con las políticas monetarias de apreciación del peso.