CAME registró 30,7 millones de turistas este verano con un balance superior al de 2025

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la temporada 2026 finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo el país y un impacto económico cercano a 11 billones de pesos.

La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a la temporada 2025, mientras que el gasto total real aumentó 4,5%, impulsado específicamente por la mayor cantidad de personas que pernoctaron al menos una noche fuera de su ciudad.

En cambio, el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, resultando nominalmente mayor al año pasado (+28,2%), pero 3,3% menor cuando se quita el impacto de la inflación (a precios reales).

A diferencia del verano anterior, la temporada mostró un desempeño más equilibrado, con un flujo sostenido de turistas durante enero y febrero, acompañado por políticas comerciales más agresivas, promociones y financiamiento en cuotas que ayudaron a dinamizar el consumo.

La estadía media se ubicó en 3,65 noches (vs. 3,7 en 2025), consolidando la tendencia hacia viajes más breves. En comparación con 2023 (4,15 días), la permanencia promedio es 12% menor. Frente a 2022 (4,65 días) la reducción alcanza el 21%. Este comportamiento evidencia un cambio estructural en los hábitos de viaje: ante un contexto de ingresos más ajustados, el principal mecanismo de adaptación del turista no es dejar de viajar, sino reducir la duración de la estadía, mientras que el gasto diario se mantiene relativamente más firme en relación con la experiencia elegida.

Indicadores principales y variaciones % (2026 versus 2025)

El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron altos niveles de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados y sensibles al clima y al calendario.

La temporada se organizó por “picos” más que por anticipación: fines de semana, festivales, carnavales y competencias deportivas actuaron como activadores concretos del viaje, acelerando reservas y elevando ocupación incluso en destinos que habían comenzado con registros bajos.

Se consolidó un nuevo perfil de turista: decidió con poca antelación, priorizó experiencias específicas y ajustó la duración de su estadía. La permanencia promedio se mantuvo en torno a 3-4 noches en destinos consolidados y fue más corta en plazas de paso o escapadas regionales.

El gasto fue selectivo pero significativo: el consumo se concentró en productos y experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios. Donde el producto turístico estuvo bien diferenciado, el impacto económico fue contundente.

Eventos + cultura + deporte fueron la fórmula más efectiva para sostener el movimiento turístico. Las fiestas populares, festivales, torneos y propuestas gastronómicas funcionaron como motores claros de demanda y permitieron sostener actividad incluso en contextos de mayor prudencia en el gasto.

Entre los problemas del sector, este año aparecieron la rentabilidad ajustada, la competencia informal y la dependencia del clima y la agenda, factores que le dieron volatilidad a la temporada y obligaron a una planificación más flexible por parte de prestadores y destinos.

Los destinos más visitados

En el detalle por provincias, el informe de CAME ubicó en el primer lugar a la Provincia de Buenos Aires, con la costa atlántica como principal polo de atracción y picos superiores al 80% de ocupación en Mar del Plata durante Carnaval. En segundo puesto se posicionó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que registró más de 119.000 visitantes en el fin de semana largo de Carnaval y un impacto económico superior a los $40.000 millones.

El tercer lugar fue para Catamarca, con 98.733 visitantes en enero, una ocupación promedio del 65% y un impacto estimado en $18.510 millones. En el cuarto puesto apareció Chaco, con una temporada apoyada en el turismo interno y regional: durante Carnaval la ocupación provincial promedió 44,2%, con El Impenetrable alcanzando el 63,3%; el gasto diario estimado fue de $77.500 y la estadía media de 2,2 días.

Más atrás se ubicaron Chubut (5°), Córdoba (6°), que superó los 5 millones de turistas y generó un impacto cercano o superior al billón de pesos; Corrientes (7°), con fuerte convocatoria en playas y Carnaval; Entre Ríos (8°), que movilizó más de 2 millones de visitantes y superó los $300.000 millones de impacto; y Formosa (9°), con 40% de ocupación en Carnaval y un gasto promedio de $90.000 por persona por noche.

En el puesto 14 se destacó Misiones, con 87% de ocupación en enero en Puerto Iguazú, más de 172.000 ingresos al Parque Nacional Iguazú ese mes y más del 40% de visitantes extranjeros, consolidándose como el destino con mejores indicadores del NEA.

El ranking se completó con provincias como Mendoza (13°), que recibió 312.000 turistas en enero y generó $137.475 millones; Salta (17°), con 651.184 visitantes en el bimestre y un impacto estimado en $402.735 millones; Santa Fe (21°), que alcanzó un impacto total de $211.326 millones; y Tierra del Fuego (23°), con una ocupación promedio del 70% y un gasto diario que superó los $220.000 en febrero.