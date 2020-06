Campaña solidaria para las familias de Antequeras

Miembros de la Agrupación Jeremías Acuña, conformada por educadores populares, piden colaboración para asistir a las familias que viven en el barrio de los pescadores de Antequeras. Son aproximadamente 150 personas que no reciben ayuda del Gobierno. Sumado a esto, tienen prohibida la pesca debido a la veda.

Se necesitan todo tipo de alimentos. Leche, harinas, aceite y otros no perecederos, artículos de limpieza, una olla grande para cocinarles a las familias y una manguera. También calzados y abrigos. “Al menos necesitan tomar la leche. Cuando no hay para la cena, compensan con la merienda. Las madres me cuentan que hay veces que sus hijos lloran de hambre» describió Patricia Acuña, miembro de la organización, en su cuenta de Facebook.

Además, solicitaron con suma urgencia pañales descartables y una silla de ruedas para un muchacho de 19 años discapacitado que “Apenas se mueve con su silla destruida». Quienes quieran donar, comunicarse al 3624-862987 para coordinar el retiro una vez finalizado el asueto.