Capitanich: “Reactivaremos el Segundo Puente que Milei y Zdero abandonaron”

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria anticipó que revertir la postergación del proyecto será una de las prioridades. 

El reciente siniestro vial en el Chaco-Corrientes, que colapsó por 12 horas el tránsito de 24.000 vehículos diarios, evidenció la urgencia de construir un Segundo Puente entre ambas provincias. Así lo afirmó Jorge Capitanich, exgobernador de Chaco y candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria, quien señaló que el proyecto ejecutivo ya está finalizado y cuenta con financiamiento aprobado por el BID desde 2023 por 710 millones de dólares.

“Con nuestros legisladores impulsaremos desde el Congreso el Segundo Puente que Milei y Zdero abandonaron”, remarcó Coqui, quien recordó que el proyecto tiene financiamiento internacional aprobado pero que fue frenado por el presidente y los gobernadores actuales.

Capitanich cuestionó duramente la decisión del gobierno nacional: “Por extrañas razones, este proyecto fue dado de baja por Milei, utilizando los recursos de los organismos financieros internacionales para la bicicleta financiera y no para su verdadero destino”.Además, responsabilizó a los gobernadores por dejar de lado la iniciativa, clave para la región: “Por las mismas extrañas razones, los gobernadores no hicieron nada para ejecutar el proyecto ni para defender esta obra clave y estratégica”.

También destacó el bloque mediático frente al tema al señalar que “no ha tenido impacto mediático ni comunicacional: solo silencio cómplice.

Ante esta situación, Capitanich aseguró que, desde el Congreso, trabajará para revertir esta injusticia. “Junto a nuestros legisladores nacionales impulsaremos esta obra en el Presupuesto 2026, a los efectos de que cuente con financiamiento y ejecución”, insistió.

Con lo sucedido esta semana, la obra del Segundo Puente no solo es vital para la conectividad del Noreste Argentino, sino también para el desarrollo económico y logístico de la región. Al respecto, Capitanich concluyó que su gestión priorizará infraestructuras que integren y generen progreso real para los chaqueños y correntinos.

