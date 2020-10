Capitanich declaró la emergencia agropecuaria

El gobernador Jorge Capitanich firmó este viernes el decreto N°1271/2020, que declara la emergencia agropecuaria en la totalidad del territorio provincial para las actividades de agricultura, ganadería, sector forestal y apícola, y la extiende «en forma nominativa a los productores cuyas explotaciones han sido afectadas por los déficits hídricos», según señala el documento.

El mandatario convocó a una reunión con intendentes, fuerzas de seguridad, bomberos y otras autoridades que integran el Comité de Emergencia por Incendios, en la que acordaron fortalecer el plan de acción para la prevención, el control y el manejo del fuego.

El mandatario destacó que el decreto “faculta al Ministerio de Producción, Industria y Empleo, en un lapso de 180 días, a llevar a cabo la recomposición del ciclo ganadero”. Además, indicó que “sólo con esta acción no alcanza, sino que viene a complementar otras a través de un aporte de 269 millones de pesos por medio de distintas operatorias para hacer frente a la emergencia”.

En este sentido, la sequía y los incendios en la provincia tienen incidencia directa, por lo que Capitanich explicó que desde el Gobierno se viene realizando un monitoreo permanente de la situación. “En el Parque Nacional Chaco tuvimos un área afectada de 3.500 hectáreas de 15.000 que tiene el complejo, por lo cual el nivel de destrucción fue muy significativo”, graficó.

En los últimos tres días la provincia del Chaco sufrió unos 4.000 incendios, lo que implica un incremento del 400% respecto de septiembre, donde se produjeron mil incendios mensuales en promedio. En un 95% de los casos se trata de incendios intencionales, y se calcula que la superficie provincial quemada desde julio a septiembre asciende a 80.000 hectáreas. A esto se suma el récord que sufrió la provincia y la región, con temperaturas superiores a los 40 grados en los últimos días.

Comité de Emergencia por Incendios

Luego de la reunión, el Comité de Emergencia por Incendios expuso una serie de recomendaciones que el Gobernador enumeró: “Primero, debemos entender que el incendio intencional es un delito con 3 a 10 años de prisión. Segundo, que realizamos trabajos conjuntos con Municipios y vecinos para evitar que el fuego llegue a áreas críticas. Y tercero, concretaremos una entrega de materiales para el personal que está trabajando intensamente”.

Esta entrega se realizará el próximo martes en Sáenz Peña e incluirá 170 trajes especiales, un fortalecimiento de vehículos oficiales y un abastecimiento de combustible. La inversión forma parte de los 100 millones de pesos destinados para la prevención y manejos de fuego, de los cuales el 75% ya han sido transferidos a 61 Municipios de la provincia.

“Observamos los próximos 23 días como críticos, y tenemos 7 equipos de la policía y 23 de bomberos que no dan abasto. Estamos dentro de un combo terrible: pandemia, crisis económica, una sequía severa, afectación de cultivos, bajante del río Paraná. Pero seguimos y estamos haciendo todo lo posible para estar al frente de cada uno de esos factores”, finalizó Capitanich.

COMBATE AL FUEGO

La Red de prevención, control y manejo del fuego incrementará de 7 a 10 las salidas por cuartel en días críticos. Además, se incorporarán dos autobombas y el equipo vial del Parque Nacional El Impenetrable y el parque Nacional Chaco, junto a sus brigadistas y guardaparques a la Comisión de Manejo del Fuego.

Se garantizará la provisión de combustible a 20 cuarteles que incluyen bomberos, policías y voluntarios, y se garantizará asistencia a los municipios mediante la Administración Provincial del Agua (APA).

Se fortalecerá el sistema de alertas para denuncias de quemas mediante la línea 105, el 911 y la línea ambiental 3624-332762 con atención las 24 horas, y se avanzará en una campaña de concientización al respecto.

Decreto de Emergencia Agropecuaria

Los déficits hídricos provocados por la sequía generaron pérdidas de más del 50% y hasta el 100% en la producción del sector agropecuario en agricultura, ganadería y los sectores forestal y apícola. Los datos surgen de los análisis realizados por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y el informe de las Subcomisiones zonales de los departamentos que componen la provincia.

La declaración de emergencia tendrá una vigencia de 180 días desde el 1 de octubre, plazo que podrá prorrogarse para el sector ganadero de acuerdo a las evaluaciones e informes técnicos elaborados por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria. Además, dispone que las Subcomisiones zonales de Emergencia Agropecuaria serán responsables de la evaluación de los certificados correspondientes.

A su vez, el decreto faculta al Ministerio de Producción, Industria y Empleo a otorgar los correspondientes certificados de emergencia a los productores afectados, para lo cual la Subcomisión Zonal de cada departamento deberá evaluar cada caso en particular «a fin de certificar la real afectación por déficits hídricos, la que deberá ser superior al cincuenta por ciento (50%) de afectación de su producción o capacidad de producción, y sólo en dichos casos se emitirán los certificados correspondientes», establece el decreto.

La medida, se enmarca en concordancia con la Ley Nacional N° 26.509 del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Participaron de la reunión el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo, la ministra de Justicia y Seguridad, Gloria Zalazar; la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; la subsecretaria de Integración Regional, Viviana Lavia; la subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad, Paula Soneira; el titular de la Administración Provincial del Agua, Daniel Pegoraro; el director de Defensa Civil, Mario Sandoval; el administrador de Vialidad Provincial, Hugo Varela; el coordinador de Región Norte del Plan Nacional de Fuego, Fernando Arévalo; el director General de Bomberos, Rodolfo Sargenti; el director Ejecutivo del CEAC, Ariel Bernard; y los representantes de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Crosta; de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chaco, Carlos Alfonso; de la Federación Chaqueña, Jorge Godoy; de la Dirección de Aeronáutica, Ariel Veccietti; de Prefectura Naval Argentina, Darío Cufré; de Gendarmería Nacional Director Región Chaco, Fabio Sosa; y representantes del Ejército Argentino.

“SE VA A ACTUAR CON TODO EL PESO DE LA LEY”

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, explicó que junto a su par de Colonia Benítez participaron de la reunión del Comité, y señaló que su localidad cuenta con un cuartel de bomberos “que está desbordado, porque los incendios en nuestro departamento no cesan”.

Martínez afirmó que plantearon en la reunión “trabajar con la Justicia, y con la policía porque hay que detectar a los responsables de estos hechos y poder obviamente y ponerlos a disposición de la justicia”. El Jefe comunal remarcó que “se va actuar con todo el peso de la ley, porque ya de por sí la situación es muy compleja y sumado a ello si tenemos personas que no respetan la ley y que cometen actos de vandalismo realizando incendios intencionales claramente hay que actuar”.

Por su parte, el ingeniero del Sistema Federal del Manejo del Fuego, Fernando Arévalo, detalló que durante la reunión “se trataron aspectos para mejorar las operaciones de bomberos dependientes de Policía y Voluntarios”.

Finalmente, Arévalo enfatizó: “En mis 20 años dentro del servicio nacional de manejo del fuego, nunca, ni en la provincia del Chaco ni a nivel país he visto una situación de incendios forestales tan intensa como la que estamos viviendo”