Capitanich: “Estamos en una etapa de propagación desacelerada, pero hay que ir día a día”

El gobernador, Jorge Capitanich, brindó este jueves un panorama generalizado del trabajo que está llevando adelante la provincia para mitigar el avance de la pandemia, que ya tiene más de 800 contagiados y 47 personas fallecidas. El mandatario destacó en este contexto que desde el Gobierno provincial continúa trabajando para el “aplanamiento” de la curva epidemiológica.

“Estamos en una etapa de propagación desacelerada, eso es bueno, pero hay que ir día a día”, explicó Capitanich. Además, aseguró que es entendible el “hartazgo social” que implica el aislamiento, “por eso tenemos el compromiso de administrar eficazmente las expectativas para incluir los procesos que permitan conducir a las metas”, expresó.

En declaraciones a Chaco TV, en el marco de la inauguración de nuevas cuadras de pavimento urbano, el gobernador Capitanich brindó detalles sobre la lucha contra la pandemia de coronavirus en la provincia. En esta nueva etapa, se está instrumentando una cuarentena obligatoria y focalizada, inteligente, administrada y programada con mecanismos que permiten cuidar a la sociedad. “Tenemos que cuidarnos entre todos”, expresó y aseguró que es necesario compatibilizar el cuidado de la salud con la recuperación progresiva de la actividad económica.

“Estamos haciendo el máximo esfuerzo para mejorar el comportamiento de la curva de tasa de duplicación de casos, disminuir la tasa de contagios y mejorar el índice R0”, dijo el gobernador. En este sentido aseguró que “estamos en una etapa de contagio desacelerado, de propagación desacelerada, eso es bueno”.

El mandatario también se refirió también al “hartazgo social” por la cuarentena y el reclamo de muchos comerciantes para pedir la reapertura de la actividad comercial. “Sabemos muy bien del hartazgo social que esto implica, pero también nosotros sabemos el compromiso de administrar eficazmente las expectativas de carácter social para conducir los procesos que nos permitan cumplir las metas”, dijo Capitanich.

“La tensión social sube y es absolutamente entendible, nadie pretende reprochar la conducta de nadie. Muchas veces se siente como bronca, personas que sufren las consecuencias de esta pandemia, que no fue una cuestión inducida ni por nosotros, ni por el presidente ni por nadie en particular, no reconoce fronteras ni temperaturas”, explicó Capitanich.

Capitanich resaltó que “queremos cuidar a los trabajadores, queremos cuidar a la ciudadanía, pero lo queremos hacer de una manera razonable, inteligente, por eso decimos que estamos en una cuarentena que es obligatoria, pero a la vez es focalizada, inteligente, programada, con el objeto de establecer mecanismos que nos permitan cuidarnos entre todos”.

En ese contexto instó a la necesidad de compatibilizar el cuidado de la salud con la recuperación de la actividad económica. ” Esto es una tarea difícil porque no hay vacuna ni remedios y eso es un tema extremadamente complicado”, señaló.

Capitanich estimó que “si mejoran los indicadores y estamos cada vez mejor, vamos a estar en condiciones de ver una luz al final del túnel”. Y aclaró que el Gobierno provincial está trabajando fuertemente en el bloqueo focal. “Si somos capaces de verificar día tras día un comportamiento más adecuado tendremos mejores condiciones para el futuro”, resaltó el gobernador.