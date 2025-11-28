Capitanich, Godoy y Schneider asumieron sus bancas en el Senado

Los tres senadores electos por Chaco prestaron juramento pasadas las 11.30 en la sesión preparatoria del Senado de la Nación. El acto marcó el ingreso formal, aunque asumirán el 10 de diciembre, de Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Jorge Capitanich.

El Senado juró a 23 de sus 24 legisladores electos en octubre, ya que la situación de la neuquina Lorena Villaverde, impugnada por sus presuntos vínculos con el empresario extraditado Federico “Fred” Machado, impidió su incorporación. Su pliego regresará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Godoy, Schneider y Capitanich: tres perfiles, tres espacios

Chaco fue una de las provincias más observadas durante la ceremonia, tanto por la diversidad política de sus representantes como por la significación nacional de sus nombres.

Juan Cruz Godoy (LLA): joven referente libertario, de 30 años, licenciado en administración de empresas. Juró acompañado por familiares y por Alfredo “Capi” Rodríguez , referente de La Libertad Avanza en Chaco, actualmente investigado por presuntas afiliaciones irregulares en la justicia federal.

Silvana Schneider (LLA): actual vicegobernadora del Chaco y dirigente radical. Su llegada al Senado consolida la alianza nacional entre La Libertad Avanza y el gobernador Leandro Zdero , uno de los acuerdos territoriales más importantes que Javier Milei logró fuera de Buenos Aires.

Jorge "Coqui" Capitanich (Fuerza Patria): exgobernador chaqueño y exjefe de Gabinete. Juró pese a las impugnaciones promovidas por sectores del oficialismo, que también intentaron frenar la asunción de Martín Soria en Río Negro. Capitanich vuelve al Senado en un rol estratégico para el peronismo.

El clima político estuvo atravesado por la situación de Lorena Villaverde, la única senadora electa que no juró. Aunque La Libertad Avanza confiaba en revertir la impugnación impulsada por el peronismo, finalmente su caso fue devuelto a comisión y deberá resolverse tras el recambio legislativo.

La ausencia de Villaverde contrastó con la presencia de dos figuras cuestionadas por el oficialismo, Capitanich y Soria, quienes finalmente prestaron juramento sin impedimentos.