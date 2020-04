Capitanich:“La medida de aislamiento logró reducir a 4 por ciento la tasa de contagios”

El gobernador, Jorge Capitanich, destacó la importancia de que Argentina haya dispuesto oportunamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país y aseguró que desde su implementación se evitaron miles de contagios y se protegió la vida de las argentinas y los argentinos. Es que, de la cantidad de casos de coronavirus proyectados antes del aislamiento, se registraron solo el 4 por ciento, producto de la medida dispuesta. “El aislamiento es la mejor medida frente a una pandemia para la que no tenemos ni vacunas, ni remedios, el esfuerzo vale la pena, por eso apostamos a su continuidad”, aseguró.

Si las medidas no se tomaban y se concretaba la proyección de 45.044 casos para el 10 de este mes, el sistema sanitario hoy estaría colapsado. “Con esto nos damos cuenta de que el aislamiento permitió que se produzca sólo el 4,16% de los casos que podríamos haber tenido. Si esto no fuera así, hoy tendríamos el 83% de las camas ocupadas en terapia intensiva en todo el país, mientras que, producto del aislamiento, el porcentaje de ocupación de camas es del 3,9% y en la provincia de Chaco no tenemos ninguna ocupada por coronavirus”, aseveró Capitanich.

El jefe del Ejecutivo señaló que para que el sistema sanitario provincial pueda responder sin saturar su capacidad y evitar el colapso, la cantidad de casos se debe duplicar cada 10,2 días y en Chaco la duplicación se está produciendo cada 19,6 días. “Estamos superando el objetivo y es gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional: el aislamiento y distanciamiento social, licenciamiento obligatorio de factores de riesgo, higiene y el incremento de testeos”, expresó el gobernador.

La denominada tasa de duplicación, es un indicador clave que permite proyectar cómo podría ser el comportamiento epidemiológico del virus. Se mide en días y determina cada cuántos días la enfermedad duplica su número de afectados. Mientras mayor sea el número, mejor será la respuesta del sistema de salud, ya que permite la atención paulatina de casos.

Capitanich aseveró que si se continúan con las medidas y la tasa de duplicación se mantiene, el 26 de junio serán 1002 las personas contagiadas en la provincia, lo que permitirá el óptimo funcionamiento del sistema sanitario público y privado. Recordó que se están invirtiendo 185 millones de pesos en infraestructura sanitaria abocados al hospital modular, refacciones en la pastilla seis del hospital Perrando, compra de respiradores y fortalecimiento de recursos humanos.

CIRCULACIÓN

COMUNITARIA

En cuanto a la curva de contagio provincial, el Capitanich explicó que se incrementó la circulación comunitaria, por lo que es necesario realizar un seguimiento exhaustivo para evitar la circulación. Aumentaron del 15 al 17,2 por ciento del total de casos, en tanto los contagios por contacto estrecho son 52,3 por ciento; además el 10,6 por ciento están en investigación, 13,9 por ciento de casos son importados y 6 por ciento corresponde a personal del sistema sanitario.