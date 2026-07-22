Caputo relanza la Inocencia Fiscal con cambios para convencer a quienes atesoran dólares

Tras el escándalo en el que quedó envuelto el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional enviará un nuevo proyecto de Régimen de Inocencia Fiscal al Congreso de la Nación con el objetivo de “brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes” para que las personas puedan adherirse.

Así lo anunció en conferencia de prensa en la tarde de este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, quien aclaró que el espíritu original de la norma que sancionó el Parlamento “no cambia absolutamente en nada”.

“El objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informatizar sus ahorros porque ‘estaba prohibido’, entonces queremos que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”, explicó.

Pero, por pedido y sugerencias de contadores y especialistas tributarios al equipo económico liderado por Caputo, impulsan esta nueva versión, ya que la norma actual no logró los resultados esperados, por eso se busca incentivar a los contribuyentes. “Fuimos recabando la información y terminamos armando una mesa de trabajo para responder dudas y que los ciudadanos se queden tranquilos. Cualquiera sea el gobierno de turno, van a estar cubiertos ante la situación”, aclaró.

El titular de Economía aseguró que, aún con la entrada en vigencia de la norma que ahora quieren modificar, por estos días «hay una masa muy grande dólares en el colchón», más allá de que «hay un récord de depósitos en dólares en el sistema financiero. Cerca de 40 mil millones de dólares”. No obstante, reparó en que la distancia es grande porque «hay más de cuatro veces en lo que es ahorro debajo del colchón”.

En ese sentido, señaló que el objetivo de las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal “es que se puedan formalizar los ahorros”, porque “es una mala decisión tener los dólares en el colchón. Es una muy mala decisión”, sostuvo y argumentó que, a pesar de que la creencia indica lo contrario, “el dólar también pierde valor” si está paralizado.

Además, indicó que “tampoco sirve como país que los dólares estén bajo el colchón porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más. Hay que darle una mayor formalización y crecimiento. Necesitamos que haya más inversión”.

En un llamado a los ahorristas, Caputo habló de las reservas del Banco Central, aún con la puesta en marcha del régimen de Inocencia Fiscal: “Hoy cualquiera puede comprar dólares libremente, se pueden repatriar dividendos libremente y así y todo el Banco Central está comprando 100 millones de dólares todos los días”, contó.

En tanto, remarcó que la posibilidad de que los billetes entren al circuito bancario permitirá agilizar el funcionamiento de la economía: “Es el camino que buscamos profundizar, crecer implica más trabajo y más crédito y eso es justicia social. Porque la izquierda habló mucho tiempo de justicia social pero Argentina es un país donde falta trabajo y el crédito y esa es la mayor injusticia social”. En ese contexto, insistió en que el Gobierno apunta “a generar empleo y a que se reactive el crédito”, y cerró: “Por eso es una ley importantísima”.

Fuente: Parlamentario