Caravaca Pazos: “Manifestar la voluntad de derogar la ley de alquileres genera incertidumbre”

Caravaca Pazos aseguró que, aunque Milei “haya manifestado esta intención, no quiere decir que la ley haya cambiado”, pero que genera incertidumbre a la hora de firmar un nuevo contrato. “Quien está en vísperas de la firma de un contrato, ya sea inquilino o propietario, comienza a tener ciertas dudas de cuál es el régimen legal con el que va a firmar”, manifestó.

En este sentido, recordó que en la actualidad se encuentra vigente la ley N° 27.737 que dispone contratos de una duración mínima de tres años, con actualizaciones semestrales a partir del índice Casa Propia.

“Que se siga hablando de la Ley desde el día que se sancionó, deja ver que en la generalidad no es una ley que haya cumplido los objetivos que buscaba”, sostuvo Carava Pazos, al mostrarse expectante sobre la dedición real que tomará el próximo gobierno. “Derogar no significa no tener ninguna ley en materia de alquileres. Si se deroga, sería volver al Código Civil y Comercial que estuvo vigente desde el 2015 hasta el 2020, donde en realidad tampoco había mayores complicaciones”, indicó.

Subrayó además la postura de la Federación Inmobiliaria Argentina: “Siempre hemos planteado que una derogación o modificación de la ley no va a solucionar de manera mágica los problemas reales de acceso a la vivienda en nuestro país”. Marcó la importancia de generar herramientas crediticias que permitan que cada vez más gente pueda acceder a una vivienda propia. “Tenemos una faltante de créditos hipotecarios muy importante y la realidad es que es el instrumento de acceso a la vivienda en la mayoría de los lugares del mundo”, dijo.