Carlos Alabe: “Esta victoria implica un cambio total”

En el búnker de La Libertad Avanza (LLA), el candidato a intendente por LLA, Carlos Alabe, declaró en el marco de la victoria presidencial de Javier Milei que “implica un cambio total, es un despertar del pueblo argentino porque acá no solamente votó un partido. Acá nos pusimos de acuerdo un montón de argentinos que estábamos hartos de ver estos gobiernos populistas que nos están llevando cada vez más a lo profundo y que nunca vamos a poder salir así”.

En este marco Alabe dijo que si el oficialismo continúa con las prácticas de “regalar la plata de todos los que trabajan, y los que aportan, no se trata de un sistema para sacar un país adelante”. Y agregó: “El único sistema va a ser trabajar, voy a ser el primer crítico en cualquier decisión que se tome a nivel nacional que no apunte a favorecer a todo el pueblo. No estoy acá por obligación, estoy por decisión, elegí la libertad por pensar distinto, pero para hacer cosas por el país”.

Siguiendo con su discurso, el candidato a intendente por LLA remarcó en la necesidad de trabajar, y eso es lo que aportará a la política chaqueña. “Lo que hay que hacer es trabajar, es lo que yo sé hacer, creo que lo he demostrado muchas veces. Así que, primero la Argentina, segundo la Argentina y tercero la Argentina”.

Si bien Alabe aclaró que todavía no se comunicaron desde el nuevo Gobierno electo, sostuvo que Zdero conoce su trayectoria de trabajo en la ciudad, que lo llevó adelante sin ningún cargo político. “Todavía no me llamaron ni Leandro Zdero, ni Roy Nikisch. Pero a Nikisch se lo dije, y creo que Leandro Zdero debe saber que siempre trabajé por Resistencia, sin ningún cargo político, ahora tampoco lo tengo. Sí accedemos a un nivel de vinculación, a través del nuevo presidente, le haremos llegar todas las necesidades que tiene Chaco, nosotros somos los que vamos a ir a golpear esas puertas que hacen falta”.

Respecto de sus propuestas Alabe sostuvo que pedirá fondos para la Casa Garrahan Chaco, para el Centro de Enfermedades Raras y para la Casa de los Chaqueños, ubicada en Buenos Aires, que el actual Gobierno Provincial no cumplió con las promesas que le habría realizado. “Voy a pedir ayuda para la Casa Garrahan Chaco, para el Centro de Enfermedades Raras y para la Casa de los Chaqueños de Buenos Aires, que este Gobierno me mintió de punta a punta”, dijo.

Finalmente destacó que no desea ningún cargo y que su compromiso con la provincia y Resistencia fundamentalmente está intacto. “Voy a pelear por el Chaco todo lo que haga falta. Así que eso quiero que quede bien claro, por Resistencia fundamentalmente es la ciudad que amo y defiendo. Trabajé y no la voy a dejar sola, haré todo lo posible. No quiero ningún cargo, simplemente quiero que me den una pala para poder sacar el Chaco adelante”.