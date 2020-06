Carlos Salvador Bilardo dio positivo de coronavirus

Una nueva preocupación surgió ayer en torno a la salud de Carlos Salvador “Narigón” Bilardo, quien se encuentra en una residencia del barrio porteño de Almagro.

El lugar, que registró un fallecido y ocho contagiados por coronavirus a principios de mes, lo que motivó un testeo al doctor con resultado negativo, sufrió un nuevo brote con 11 casos de la enfermedad, por lo que el entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina fue sometido a otro hisopado.

Y, en horas de la noche, sus allegados confirmaron que el resultado fue positivo aunque, afortunadamente, el técnico de 82 años no presenta por ahora síntomas.

En la residencia, Bilardo se encuentra acompañado y cuidado permanentemente mientras se recupera de su síndrome de Hakim-Adams, aunque desde el inicio de la pandemia solo es tratado por enfermeros y médicos.

MONETTI EXTENDIÓ SU CONTRATO

Fernando Monetti, quien a principio de este año regresó a San Lorenzo en condición de libre tras su paso por Atlético Nacional de Colombia, extendió su contrato con el club de Boedo.

El arquero, suplente de Sebastián Torrico, aceptó una rebaja salarial y firmó su vínculo con el Ciclón hasta diciembre de 2021, seis meses más de lo que ya tenía estipulado. «¡Hay Mono para rato!», fue el mensaje de la institución en redes sociales.

Monetti tenía contrato hasta junio de 2021. Ahora, tenía una cláusula donde tanto el club como él (en caso de una oferta) podían rescindir. Por eso, renegociaron los términos y extendieron el vínculo.

VÉLEZ TOMARÁ MEDIDAS CONTRA BRIZUELA

Desde que Miguel Brizuela, futbolista de Vélez, fue denunciado por golpear a Melina Neto, su exnovia, el club de Liniers activó su protocolo de género, a través del Área de Violencia de Género, y avanza para esclarecer los hechos.

La Comisión Directiva le solicitó las pruebas a la Fiscalía que interviene en el caso y hace unos días las viene analizando para determinar los pasos a seguir. Si son contundentes, Vélez irá a fondo contra el defensor de 23 años: se tomará la decisión de rescindir el contrato.

La institución tiene un cláusula a su favor para finalizar el vínculo ante una situación de violencia como la denunciada por Neto. Así consta en el contrato que Brizuela firmó en enero.

La semana pasada, Neto contó su cruda versión de lo que padeció con Brizuela, con quien convivía hace siete meses: «Primero me zamarreó, me pegó una piña y quedé inconsciente. Me pegó una trompada en el ojo y, cuando traté de sacármelo de encima, me pegó la segunda y caí desmayada. No me acuerdo más nada».

ZAMPEDRI, A EMIRATOS ÁRABES

El delantero Fernando Zampedri, de 32 años, podría emigrar de Universidad Católica habiendo jugado sólo un puñado de partidos y con un título bajo el brazo. Es que desde Arabia despertó el interés y ahí ingresa la expectativa de Rosario Central de poder conseguir un dinero impensado.

El representante del futbolista Gabriel Federico confirmó: «Esperamos algo de Dubai, hay interés concreto. Y, si es negocio para todos, se hará».