Carlos Tévez continuará en Boca Juniors hasta diciembre

Carlos Tévez anunció que continuará en Boca, en medio de las versiones que ponían en duda su continuidad. “Acepté el contrato que me propusieron; pero, con algunos cambios en los términos. Va a ser hasta diciembre y después veremos. Voy a donar todo lo que cobre”, afirmó.

El delantero explicó su decisión y destacó que “hay mucha gente que está sufriendo por esta pandemia, que no tiene trabajo o para comer”. Además, agregó: “Me falta definir a qué ONG irá el dinero. Si es para la vacuna, ollas populares u otra cosa. En estos seis meses no quiero ver nada de plata”.

Con respecto de las motivaciones que lo llevan a seguir en Boca, el Apache fue contundente. “Estamos en una situación de incertidumbre y no se sabe qué va a pasar con el fútbol o cuándo volverá. Quiero una chance más de jugar la Copa Libertadores. Lo que más quiero es ganarla”, manifestó.

El futbolista no quiso mirar más allá de diciembre y solo deslizó que “habrá que sentarse y ver qué es lo mejor para todos”. En tanto, añadió: “Sabía que iba a ser una negociación larga. Es algo normal. Hubo una propuesta, una contrapropuesta y ellos enviaron la última que fue la que acepté”.

“UNA CHANCE MÁS»

Carlos Tévez reveló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de continuar en Boca, más allá de su amor por el club y su sueño de retirarse con la camiseta xeneize. “Quiero una chance más de jugar la Libertadores. Lo que más quiero es ganarla”, afirmó.

Destacó que “es algo que habrá que buscar entre los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes”. Además, agregó: “El deseo es lograr la séptima. Por esto me rompo el culo. No gano yo solo. Tampoco, es que soy Messi (Lionel) o Maradona (Diego), como en sus mejores momentos”.

POSIBLES DESTINOS

Después de confirmar su renovación para continuar en Boca, Carlos Tévez no descartó la posibilidad de dejar el fútbol a fines de 2020, así como también mencionó que podría jugar un semestre en el exterior para dos clubes por los que pasó y dejó una huella positiva.

«Veremos cómo estoy, si me retiro en diciembre o me voy a jugar unos meses a West Ham o a Cortinthians. Me parece lo más justo», manifestó el Apache. «Después de seis meses, veremos», añadió.

«Dejo abiertas todas las posibilidades. No quiero ser esclavo de mis palabras», aseguró el delantero de 36 años, quien a su vez resaltó que en la Argentina no se pondrá otra camiseta que no sea la del Xeneize. «Aunque sea iría seis meses, para que me aplaudan», tiró Carlitos entre risas.

En Corinthians, jugó entre 2005 y 2006, y fue clave para ganar el Brasileirao. De allí partió a West Ham, donde lo salvó del descenso en 2007.

«NO DEJARÉ QUE ME FALTEN EL RESPETO»

El delantero Carlos Tévez se refirió ayer a las declaraciones de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes aseguraron que al momento de asumir el mando del club, el Apache era prácticamente un exjugador: «No voy a dejar que me falten el respeto; pero, lo hablaremos en privado».

«Estoy en Maipú y no escucho ni veo nada, aunque obvio que me llegó y, como a uno le cuentan cómo fue, le molesta. Creo que todo esto debería quedar puertas adentro y si tenemos alguna diferencia, no se puede hacer público. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos y si me tienen que decir algo, que me lo digan. Tampoco voy a dejar que me falten el respeto, pero queda acá y lo hablaremos en privado», sostuvo en diálogo con Radio La Red.

Claramente con un tono conciliador aunque sin dejar de demostrar su molestia, Tévez remarcó sus intenciones de irse del club en la mejor de las maneras: «Cada uno tiene su opinión y pueden decir lo que quieran. No pasa nada, uno entiende la situación y un montón de cosas. Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero ir peleado con absolutamente nadie, pero no voy a dejar que me falten el respeto».

De todas maneras, lejos de plantear la situación como una ruptura en su relación con los dos exjugadores y actuales dirigentes, Tévez fue claro: «Yo juego para la gente de Boca, no juego ni para Raúl ni por nadie más. Tenemos que estar todos juntos. No la gano solo. Nos diremos las coas en la cara o no, nos abrazaremos y listo. Le diré a Raúl ‘boludo, vení y decímelo a mí, no a la prensa’, él me agarrará la oreja como siempre, le daré un beso y un abrazo. Tenemos que estar todos juntos para ese objetivo que es la Libertadores».

Finalmente, al ser consultado sobre su vínculo con Jorge Amor Ameal, presidente del Xeneize, Tévez reconoció que mantienen una relación de respeto mutuo: «Eso nos ayudó mucho a los dos a seguir en Boca, aunque tengamos diferencias, nos respetamos por el bien del club».