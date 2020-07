¿Carlos Tévez se iría a Estudiantes de La Plata?

En las últimas horas resonó en La Plata un rumor que, de concretarse, rompería el mercado de pases del fútbol argentino: Estudiantes podría sumar a Carlos Tévez ante los conflictos públicos entre el jugador y Boca.

Incluso el defensor Marcos Rojo, ídolo del Pincha, dio su opinión al respecto y mencionó la buena relación entre el delantero y Juan Sebastián “Brujita” Verón como una ventana para la negociación.

“Estaba escuchando la radio de La Plata y lo dijeron… Puede ser, la Bruja tiene una relación buenísima con Carlitos, siempre lo dijeron y se nota en los videos de ellos juntos. Ahora Carlitos está libre… ¿por qué no?”, se preguntó Rojo en diálogo con Fox Sports.

La renovación de Tévez en Boca parece ser la novela del mercado de pases. Estudiantes se sumó a la lista de candidatos. Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, habló con el representante de Tévez y le dijo que el futbolista «tiene las puertas abiertas».

La clave en esta remota posibilidad que existe está en Javier Mascherano. Verón no ofreció números, simplemente se trató de un acercamiento.

La presencia de Javier Mascherano y de Juan Sebastián Verón en el club podría ser una fuerte influencia para que Carlitos se vista con la ropa Pincha. El Jefecito compartió equipo con Tévez en la Selección Argentina, en Corinthians y en West Ham.

Sin embargo, se trata más de un rumor. Además, el propio Apache descartó la posibilidad de jugar en otro club de Argentina que no sea Boca. Eso sí, Carlitos está decidido a tomarse su tiempo para responder la propuesta de Boca.

«ME LLAMÓ RIQUELME, PERO LE DIJE QUE NO»

El defensor de Estudiantes, Marcos Rojo,admitió ayer que mantuvo contacto con el vicepresidente 2° de Boca, Juan Román Riquelme, a quien le aclaró su imposibilidad de pasar al Xeneize a solo un semestre del retorno a su club de origen.

Rojo reafirmó que su deseo es «jugar en Estudiantes» en caso de permanecer en el país, dado que por el momento deberá regresar a Manchester United de Inglaterra luego del vencimiento del préstamo que se acordó en enero pasado.

«Me llamaron (de Boca) para ver qué quería hacer, qué tenía pensado, si volver a Inglaterra o seguir en Estudiantes. Me llamó Riquelme, hablamos y me preguntó. Le dije que me quería quedar en Argentina, pero que no puedo irme a Boca», explicó durante una nota con Fox Sports.

Sobre esa postura, el marcador central abundó: «Hablé con todo el mundo, también en Estudiantes. No podía, no es el momento de esto, de hacer este pase a Boca. Llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. Si me fuera a Boca, no hablaría bien de mí».

Desde su vuelta al club de La Plata, Rojo apenas jugó un partido, luego se lesionó y más tarde llegó la suspensión por la pandemia.

Por último, confirmó que en los próximos días deberá reintegrarse a United: «Tengo que volver. Se me terminó contrato y debo empezar a armar la vuelta. Mi intención es quedarme hasta enero, hacer el esfuerzo otra vez. Desde el club me dieron la palabra de que lo van a intentar. No hay nada dicho, pero el club me comunicó que tendré que presentarme y entrenarme allá».

MAURO ZÁRATE, CERCA DE ARREGLAR

Mauro Zárate está cerca de llegar a un acuerdo con Boca Juniors porque las negociaciones con la secretaría de fútbol «xeneize», que conduce Juan Román Riquelme, están casi listas para que pueda renovar su contrato, vencido el martes pasado.

El delantero, a quien el club de la Ribera le habría ofrecido un 35% menos de lo que ganaba en su vínculo anterior, podría estampar su firma en los próximos días, después de negociar una cifra que puede ser levemente superior a lo ofrecido, dijeron a Télam allegados a la dirigencia de Boca.

El exVélez podría firmar su continuidad por 18 meses. Cabe recordar que el contrato anterior de Zárate figuraba que si jugaba un mínimo de 50 partidos en la temporada se le renovaba el contrato en forma automática.

En estos días el jugador tuvo una charla con el entrenador Miguel Ángel Russo, quien le manifestó que su deseo es que se quede. Y, mucho más a sabiendas de que todavía la continuidad de Carlos Tévez no está asegurada.

Más allá que en las últimas semanas Zárate habría recibido una oferta de un club de Italia y también un sondeo de un importante equipo de México, el deseo del atacante es retirarse en Boca.

Mauro Zárate, de 33 años, llegó a Boca libre de Vélez en junio de 2018. Jugó en Boca 65 partidos y convirtió 17 goles, pero en pocos momentos estuvo en el nivel que mostró en el equipo de Liniers y en los clubes de Europa en los cuales jugó.