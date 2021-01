Carne: los cortes populares se comercializarán únicamente en frigoríficos exportadores

El Gobierno nacional anunció un convenio de cortes económicos en todo el país, el acuerdo se firmó el martes con frigoríficos, carnicerías y cadenas de supermercados, por el que se rebajarán hasta un 30 por ciento del precio de la carne vacuna en 10 cortes. Consultado por elDIARIO, Luis Sotelo, presidente de la Comisión Directiva de la Cooperativa Unidos, aclaró que el convenio con el Gobierno nacional estará disponible en los frigoríficos exportadores.

“Nosotros no tenemos alcance, no vendemos esos cortes, porque es un corte que comercializarán los frigoríficos exportadores”, explicó el presidente de la cooperativa recuperada por sus trabajadores y dedicada a la actividad frigorífica en la capital chaqueña. Sotelo detalló que los 10 cortes que se ofrecen a la venta a precios promocionales son de la parte del animal que los frigoríficos no pueden exportar.

Sotelo comentó que, al levantarse los cupos de exportaciones de carne, a los frigoríficos del país que se dedican a esa actividad le quedan “la parte de la costilla y la parte delantera que son las que se van a comercializar”. El presidente de Unidos reiteró: “Son esos cortes los que no tienen salidas para los frigoríficos exportadores y son animales grandes de 600 o 700 kilos”.

“La gente llega a nuestra carnicería y nos pregunta por los cortes económicos, pero se van a vender en los frigoríficos exportadores, porque es la parte que a ellos les queda y tienen que vender”, aclaró Sotelo. Además, el socio de Unidos manifestó: “Esos cortes son los que les quedan a los frigoríficos exportadores, en Chaco no tenemos ningún frigorífico exportador, cerca hay uno solo”.

Sobre la distribución de los cortes populares a los comercios, Sotelo explicó que “los que tiene más acceso a esos cortes son los frigoríficos de otras provincias como Santa Fe y Buenos Aires. Ellos van a poder distribuir a los supermercados que están cerca”.

CONVENIO NACIONAL

Los 10 cortes del convenio firmado el martes son la tira de asado a un costo de 399 pesos, el vacío a 499 pesos, el matambre a 549 pesos, la tapa de asado a 429 pesos, la cuadrada/bola de lomo: a 489 pesos. También, la carnaza a 359 pesos, la falda a 229 pesos, el rosbif a 399 pesos y se le suman la carne picada a 265 pesos y el espinazo a 110 pesos, que están incluidos en el programa Precios Cuidados.

El convenio firmado con frigoríficos, cadenas de supermercados y carnicerías establece que los cortes de carne podrán comprarse en las grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, Walmart, La Anónima, Día, Libertad y carnicerías Friar.