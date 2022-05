Carolina Centeno: “Hay solo un 10% de la población vacunada con la segunda dosis”

La ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, se refirió al aumento de casos en la provincia y el resto del país y resaltó la importancia de completar el esquema de vacunación

En entrevista con Libertad Digital, la ministra remarcó: «Sabíamos que una posibilidad del resurgimiento del coronavirus iba a ser durante esta estación y lamentablemente así lo indican los casos que están subiendo tanto en nuestra provincia como en todo el país. Lo más importante son las medidas de cuidado y seguir fortaleciendo los sistemas de vacunación».

Sobre la suba de casos en la ciudad de Buenos Aires y los posibles aumentos regionales, Centeno informó que: «Lo más importante ahora es aplicar los refuerzos. Si bien el 60% de nuestros adultos mayores se han colocado un refuerzo, no es el mismo número en personas entre 18 y 39 años. Apenas el 20% de ellos tiene colocado el primer refuerzo», detalló. «Las bajas coberturas de refuerzo son un problema en toda la Argentina por la baja percepción de riesgo, es decir, la persona ya no piensa que existe un riesgo en enfermarse o en poder fallecer y hasta que no lo toca de cerca no accedería a la vacunación», aseguró.

¿Qué hacer en caso de dar positivo de COVID-19?

El uso del barbijo sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y lo mismo en las aulas para los alumnos y los docentes, sumado a la ventilación de ambientes.

Cuando hay un caso positivo en el ámbito laboral siempre hay que recordar el esquema de vacunación, porque si lo ha completado o no tiene síntomas, no debe realizar el aislamiento. Por otro lado, la persona que tiene síntomas debe aislarse.