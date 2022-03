Carta para Sole

El mes de marzo es de inicios y de cumpleaños, inician las clases, el trabajo, y los cumples. Cumple Viky, Natalia, Marcelo, don Benito; y también VOS. Pero en este marzo cambiaron las cosas, dolieron, arrasaron y nos desaparecieron las formas de festejar.

Hoy, viernes 18 de marzo es tu cumple y cómo hacemos para coordinar, horarios, comidas y regalos? La torta quédate tranquila que va a estar, como siempre, no puede faltar en un cumple tuyo.

Ni hablar de las latitas de cervezas bien fresquitas, para brindar y te cuento que me sirven mucho más que las flores de Bach que me recomendaron, porque nada puede borrar la tristeza, ni las gotas ni la terapia, nada.

31 años son para celebrar, por supuesto que si, y como VOS decías la familia es la gente que te banca sin importar los vínculos de sangre, así que tu gran familia este viernes celebra.

Cuándo cumpliste 1 año, la fiesta fue en el patio de la casa de la tía Mimi, llovió tanto que las flores de papel que meses antes te había hecho, se desarmaron llevadas por el agua .

Años después viendo las fotos me dijiste: “que lindos colores tenía el agua de lluvia, se nota que tuve un cumple genial”. Así mirabas la vida, todos los días, resaltando lo lindo.

Busque el significado del número 31 en la quiniela, como siempre lo hacíamos no se para que porque nunca apostábamos, y significa Luz. Ahora no se si llamar recuerdo o memoria, sólo se que sos PRESENCIA . Porque siempre estuviste presente para tu familia, para tus sobrinxs, para tus amigxs, compas de la primaria, secundaria, del Instituto, del trabajo…Se, que toda persona que te conoció puede recordarte como lo relato.

Un amigo tuyo te describió como apasionada, cinéfila, intelectual y divertida. Ahora que lo pienso, a quien la paso este texto para que lo corrija? Vos como profe de Lengua siempre estabas pendiente de mis errores para marcarlos, me quedo tranquila igual porque con errores o no lo importante es escribir y decir las cosas, eso me enseñaste y así lo estoy haciendo.

Tenemos todos tus libros y no sólo eso…también los estamos leyendo, ja! Seguro eso te parece correcto. También entregamos a cada amiga/o tuyo el bordado que les hiciste, estaban en tu caja de lanas con sus correspondientes dedicatorias. Fuiste una chica enérgica, responsable, trabajadora y ordenada, como dice Mamá que ya ordenó todas tus cosas y ahí las atesora.

La seño de Julieta dice que no presta atención para hacer las actividades, te acordás que me habías advertido sobre eso? Que Juli es muy inteligente y que debo ser más firme en algunas cosas, para que no ganen sus caprichos… a vos te hacía más caso que a mi. Extraña mandarte audios y caritas por WhatsApp porque quiere contarte que está aprendiendo a escribir las vocales .

Victoria, comenzó la facultad, le gusta mucho y te extraña tanto…

Emiliano, tiene tu guitarra porque quiere continuar las clases que le dabas… le dije que no sabías tocar la guitarra y él piensa que si.

Es difícil precisar el tiempo, tampoco se para que queremos hacerlo, a veces pasa tan rápido y otras veces se estanca en la garganta y las palabras no salen. Tengo cada cartita que me escribiste, desde que tenías 7 años. Iba a decir que no me quedó nada pendiente para decirte, porque sabías lo mucho que te amo y te lo dije, lo seguiré diciendo; pero la injusticia y el odio de un FEMICIDA se encargó de dejarnos pendiente la vida, no sólo la tuya, sino la de todos quienes te amamos.

Viky, sus amigas, tus compañeras, tus hermanas, tus panas, tus ñeris, todas te pensamos, te sentimos porque seguirás en nosotras.

Hasta eso nos enseñaste, a tener esperanza y fortaleza, la esperanza no de esperar, sino de tener certeza que a pesar del horror se hará JUSTICIA y la fortaleza de continuar agradecida de haber compartido tu paso en este mundo celebrando el orgullo de ser tu Hermana

FELIZ CUMPLE

TE AMO SOLE

NANCY