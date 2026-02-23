Casa de las Culturas convoca a artistas a ser parte de la temporada 2026

El Instituto de Cultura del Chaco informa que hasta el 7 de marzo se encuentra abierta la convocatoria para formar parte de la temporada 2026 de la Casa de las Culturas destinada a artistas y creadores.

Se buscan propuestas artísticas innovadoras, lúdicas y creativas. Aquellos proyectos que además reflejen la diversidad cultural y artística de la región serán los elegidos.

Desde la institución, se comprometen a brindar difusión y promoción de la propuesta seleccionada, así como apoyo técnico y logístico para su realización.

Los interesados deberán completar el formulario de postulación disponible en la página web cultura.chaco.gob.ar o ingresando a este enlace.