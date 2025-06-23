Caso Cecilia: hubo cambios en la defensa de César Sena

La quinta audiencia preliminar en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, arrojó importantes novedades, incluyendo la posibilidad de un juicio abreviado para algunos de los presuntos encubridores y cambios en la defensa de César Sena.

Según indicó la cronista de Chaco Tv Stream, Laura Cantero, la opción de un juicio abreviado se mantuvo latente para Gustavo Obregón, Griselda Melgarejo y Fabiana González. Sin embargo, esta posibilidad quedó trunca por el momento, ya que la condición para su concreción era que Obregón confesara haber trasladado el cuerpo de la joven a Campo Rossi, a lo cual se negó.

En cuanto a la situación de Griselda Reinoso, se confirmó que no optará por un juicio abreviado y que su defensa sostiene que no estuvo involucrada en la desaparición de Cecilia.

CÉSAR SENA CON DOBLE DEFENSA

Una de las particularidades más destacadas de esta audiencia fue el cambio en la defensa de César Sena. Tras la salida de la defensora oficial Paz, ahora lo representarán dos abogadas: una particular, Tomljenovic, y otra oficial, Aleksich. Esta combinación, que los especialistas consideran inédita, busca garantizar que Sena no quede sin representación legal en esta etapa crucial del proceso, dadas las frecuentes modificaciones en su equipo de abogados.

TEORÍA DEL CASO

La abogada Celeste Ojeda, quien defiende a Marcela Acuña, presentó su teoría del caso. Según la defensa, Marcela habría «encubierto» en su rol de madre, desvinculándola de una participación directa en la desaparición de Cecilia.

El proceso judicial continuará con nuevas audiencias preliminares programadas para el 2, 4 y 8 de julio, sumándose a la ya establecida para este martes. Estas instancias son clave para definir el futuro de los implicados en el resonante caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski.