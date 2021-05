CASO PACCE- ALVARADO: “Se organizaban para abusar niños”

A 23 años de los hechos denunciados y a 5 años de la presentación de la denuncia original, Rosalía Alvarado y María Belén Duet ocuparon en centro de la escena ayer en un juicio oral y declararon su verdad ante la Justicia. Ambas lograron poner en palabras detalles muy claros y contundentes respecto de los hechos que denunciaron y el largo y tortuoso camino de reparación que debieron afrontar hasta llegar a esta instancia judicial. La causa contra Noemí Pacce de Alvarado por abuso sexual en la infancia, acusada de coautora, continúa hoy, con más declaraciones testimoniales.

Ayer, 31 de mayo, a 23 años de ocurridos los hechos, finalmente Rosalía Alvarado y María Belén Duet declararon en el juicio oral por abuso sexual en la infancia del que fueran víctimas de niñas manos de su tía Noemí Alvarado de Pacce y el esposo de esta, Daniel Pacce (fallecido).

Fue una jornada extensa que comenzó a las 9 de la mañana en la sede de la Cámara Tercera del crimen del fuero provincial y se alargó hasta pasadas las 13.30, con momentos muy emotivos en los que ambas declarantes lograron presentar un cuadro, con detalles muy claros y contundentes respecto de los hechos que denunciaron y el largo y tortuoso camino de reparación que debieron afrontar hasta poder hablar.

Rosalía relató ante el tribunal integrado por Ernesto Javier Azcona, Maria Virginia Ise, Natalia Kuray y las partes los abusos sufridos a mediados de la década del 80 desde sus seis hasta 12 años por su tío, Daniel Pacce. Luego de su descargo Rosalía Alvarado también respondió las preguntas de la defensa de la imputada, a cargo de la exjueza Lidia Lezcano de Urturi y del abogado Ricardo Urturi, actual presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía de la provincia del Chaco. Luego pasadas las 12 fue el turno de María Belén Duet, quien debió viajar desde Buenos Aires para declarar de modo presencial

Por razones de horario se decidió pasar los restantes testimonios a la audiencia de este martes, oportunidad en la que Rosalía Alvarado volverá al estrado, pero para declarar en calidad de testigo hechos relacionados con los abusos que sufriera María Belén Duet.

Cabe recordar que este juicio, cuya etapa oral comenzó hace menos de un mes, tuvo como origen una denuncia presentada en 2016. Las víctimas no denunciaron antes porque recién en 2015, la sanción de la ley 27.206 de respeto a los tiempos de las víctimas derogó la prohibición a las víctimas de abuso sexual en la infancia de denunciar luego de determinado lapso.

ROSALÍA: QUE HAYA CONDENA

Consultada al respecto elDIARIO de la Región la denunciante Rosalía Alvarado afirmó: “Hoy fue el día que tanto buscamos. Poder decir a la justicia lo que ocurrió. Los jueces no pueden permitir que estos delitos sucedan. Queremos que haya condena. Que se condene y se diga que Pacce también fue, que esa era la casa del horror. Donde abusaron de mí, de Belén, y de tantos otros chicos más, quien sabe cuántos más, que no han hablado. Ellos estaban organizados para abusar de niños. Eso te destruye la vida, no puede pasar”.

Por su parte el abogado querellante Kevin Nielesen remarcó de los testimonios de la fecha surge de modo eficiente la comprobación de las denuncias. Además, indicó: “Quedó comprobada la figura de Noemí Alvarado presente en la vida de Rosalia desde un aparente cariño con la intención de censurar y amordazar”.

ABUSO SEXUAL A LA INFANCIA (ASI)

En sus respectivas denuncias contra el matrimonio de Daniel Pacce y Noemí Alvarado, Rosalía Alvarado y María Belén Duet relataron que los abusos tuvieron lugar desde 1978 hasta mediados de los 80, cuando eran niñas. Rosalía era sobrina del matrimonio, María Belén, integraba una familia allegada a los Pacce. Por aquel entonces, Daniel Pacce se desempeñaba activamente en la política, así durante la gobernación de Tenev accedió a un cargo público y posteriormente sería diputado nacional.

Rosalía Alvarado concurría al domicilio donde vivían su tía Noemí Lucía Alvarado junto a su esposo Daniel Victorio Pacce y esas oportunidades eran aprovechadas por el matrimonio. Noemí Lucía Alvarado hacía entrar a Rosalía Alvarado a la habitación matrimonial para facilitar y/o participar en los abusos perpetrados . Del mismo modo, María Belén Duet fue víctima de abusos similares durante visitas de su familia al domicilio de los Pacce.

LA CAUSA MÁS LONGEVA DE ASI

Los años transcurridos desde la denuncia original en 2016 hasta este 31 de mayo de 2021 se corresponden con los varios intentos de obturar la investigación antes siquiera de llegar a juicio; un ensayo de archivo de la causa por supuesta prescripción ( en franca transgresión a la ley N° 27206 de respeto a los tiempos de las víctimas, cuando se trata de delitos tan complejos como el abuso sexual en la infancia), varias medidas dilatorias para retrasar y extender las instancias intermedias e inclusive una recusación (fallida) al fiscal Cáceres, a raíz del empuje que este le diera a la instrucción del caso.

En esa trama de una amplia gama de recursos y una sólida red de contactos puede inscribirse la dupla de defensores de Alvarado de Pacce; Lidia Lezcano de Urturi fue la magistrada del primer juicio por violencia de género contra el empresario Raúl Sebastiani, quien fue hallado culpable de privación ilegítima de libertad, las lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género y la tenencia de armas de fuego sin certificar. No obstante, Urturi condenó a Sebastiani a tan sólo 3 años de prisión en suspenso, sin cumplimiento efectivo, con el subsiguiente repudio de la familia de la víctima, organizaciones sociales y buena parte de la opinión pública. Todo esto ameritó la realización de un segundo juicio, en el cual finalmente un nuevo tribunal integrado por los magistrados Víctor del Río, Ernesto Azcona y Gloria Zalazar sentenció al acusado a cinco años de prisión.