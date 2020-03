Caso Yanina Sequira: Adrián Morel apelará por su liberación hoy en el Juzgado

Hoy a las 9, se realizará la audiencia pedida por la defensa del principal sospechoso del femicidio de Yanina Sequeira, Adrián Morel, ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. Estaba programado para el martes y se suspendió.

La hermana de Yanina, Belén Sequeira, fue quien encabezó los reclamos y marchas la semana pasada contra este pedido de esperar en libertad el juicio por el crimen. Y fue ella quien circuló el cambio de fecha ya que la idea es volver a convocar al movimiento feminista y de mujeres a manifestarse en el Juzgado. La marcha comienza a las 8 desde el mástil de la avenida 9 de Julio.

“Quiero creer en la Justicia”, señaló en diálogo con este matutino Belén y agregó que espera que este pedido no sea otorgado.

LA HISTORIA

Yanina se desempeñaba como docente en Vedia, cuando el 21 de marzo del 2015 la hallaron muerta en su departamento, junto a su bebé de seis meses.

Los informes por parte del perito caratularon la causa como muerte súbita, pero su familia comenzó la lucha para determinar las causas reales de su muerte ya que su cuerpo presentaba múltiples golpes.

“Al verla esa noche en el velorio, no era Yanina. No parecía ser ella. La chica que se encontraba ese cajón, tenía su cara hinchada, su boca y frente golpeadas. Las lesiones eran tan visibles. Definitivamente Yanina no murió por muerte súbita”, enfatizó la familia. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y hoy se espera el juicio por femicidio.