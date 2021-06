Castelli: exitosa cirugía en el hospital público

Este miércoles dieron a conocer que, en el hospital local “Salvador Mazza”, se realizó la primera cirugía maxilofacial de un tumor en el maxilar superior en un niño de nueve años. En la intervención actuaron el Dr. Gustavo Herrera, la Dra. Laura Bissoni y Dra. Shuak.

Según lo confirmó Herrera, el niño había asistido a una consulta particular hacía un mes atrás “la intervención es de suma importancia, pero lamentablemente tiene un precio elevado de manera particular, sus padres no podían acceder a la misma así que se iniciaron los procedimientos para lograr su atención mediante salud pública” explicó

El Dr. Herrera se comunicó con sus colegas y juntos coordinaron la intervención del niño, la misma fue exitosa y pueden compartir la noticia sobre el avance tanto en el hospital como el aporte a mejorar la calidad de vida del menor. FUENTE: gentedepueblo.com