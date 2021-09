Causa “No Me Olvides”: la querella consideró una aberración las declaraciones de Elida Mambrín

A poco de conocerse la sentencia en la que Élida Mambrín y Lorena Quintana fueron condenadas por trata de personas, se conoció una entrevista donde la viuda de «Kilo» Vallejos dio a conocer nombres de quienes serían los «clientes», teniendo como agravante la mención de las víctimas.

Ante esto, el abogado querellante, Ítalo Suligoy manifestó su descontento con esta situación que da carácter público los nombres de sus defendidas. «De parte de las víctimas hay una indignación porque Mambrín esté cumpliendo prisión domiciliaria», aseveró.

El letrado también afirmó que sus representadas «nunca tuvieron acompañamiento del Estado». En esa línea, remarcó que, la ahora condenada a 15 años de prisión, nombró a las víctimas, lo cual calificó como una aberración. Razón por la que realiza un escrito para solicitar que sea revocada la prisión domiciliaria de Mambrín y se abstenga de nombrar a las mujeres que él representa.

«La señora Mambrín, si tenía que mencionar a las personas con las que ella se contactaba para explotar sexualmente a las víctimas debía hacerlo en la causa y no en los medios de comunicación porque ella junto al señor Vallejos era quien hacía todos los contactos», sostuvo. Asimismo, señaló que, según los informes que constan en el expediente, Élida Mambrín es una «psicópata».

El abogado recordó que si bien la prisión domiciliaria se le brinda por tener un hijo con discapacidad, en su alegato pidió que se tenga en cuenta la gravedad de los delitos que se le imputaban.

Si bien, en primera instancia Suligoy señaló que no podía dar a conocer los nombres de quienes serían las personas que se beneficiaban de los «servicios» que hicieran Mambrín y Vallejos, luego terminó confirmando que los nombrados por la exreferente de «No me olvides» figuran en el expediente. «Ella sabe, pero no lo dijo nunca en la causa», afirmó.

Suligoy recalcó que Mambrín no admite culpa y deslinda responsabilidades en las víctimas.

En el proceso judicial, el abogado pidió 20 años de prisión, por lo que consideró que el tiempo por el cual se le condenó es poco debido a la gravedad de los hechos.

El doctor Ítalo Suligoy también comentó amenazas por parte de una mujer. «Recibí amenazas en el inicio de la causa el año pasado, momento en el que hice una denuncia en la Fiscalía Provincial Nº 1, hablé con la señora Niremperger y el Fiscal Sabadini quienes me recomendaron denunciarlo», comentó.

El letrado detalló que una conocida, aparentemente recomendada por terceros, también le indicó que tenga cuidado «porque lo pueden pasar por arriba».

En ese sentido, Suligoy indicó que no teme por su seguridad y continuará trabajando para que las víctimas obtengan justicia.

«Las chicas siguen teniendo miedo ni siquiera quisieron declarar en la causa y esto es porque saben que hay funcionarios implicados», subrayó.

Actualmente, Élida Mambrín está condenada a 15 años de prisión efectiva y Lorena Quintana a tres años de prisión en suspenso. No obstante, el foco se concentra en el escándalo que significa la implicación a funcionarios públicos y comunicadores en carácter de «clientes». Por lo que se espera que se dé continuidad a las pesquisas.

Al respecto, Suligoy se mostró con dudas en cuanto a los avances en la investigación debido a los implicados. También remarcó que las víctimas no tuvieron protección y sufrieron maltratos en distintos estamentos donde trabajaban cumpliendo con las becas. (Fuente: RadioLibertad)