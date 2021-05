Causa Pacce-Alvarado: a fin de mes continuará el juicio

El pasado lunes 10 comenzó el juicio oral por la denuncia más antigua del país por los delitos de abuso y corrupción de menores cometidos hace más de 30 años contra Noemí Alvarado y Daniel Pacce, exfuncionario en cargos públicos en Chaco, fallecido en el 2018. Después de la primera jornada en la Cámara Tercera en lo Criminal de la provincia de Chaco la acusada negó todos los hechos se esperaba continuar con los testimonios el jueves y viernes pasado, pero por un caso de COVID-19 el juicio entró en un cuarto intermedio. La fecha estimativa para continuar con las audiencias previstas es el lunes 24 próximo.

El abogado Kevin Nielsen que representa a las dos sobrevivientes dialogó con elDIARIO de La Región y detalló que las audiencias previstas para el 13 y 14 debieron suspenderse después que se uno de los testigos dio positivo para coronavirus. Se trata de una de las denunciantes en la causa por lo que desde la querella resaltaron que “es fundamental poder presenciar de cuerpo presente absolutamente todo el juicio en la sala de audiencias”.

Nielsen explicó que pidieron “el cuarto intermedio y que no inicie la ronda de declaraciones testimoniales hasta tanto ella tenga el alta, pero para la víctima es importante estar de cuerpo presente”. El proceso se encuentra en la primera instancia del juicio oral, se espera que una vez que se reanuden las audiencias reprogramadas se escuchó a la veintena de testigos que hay en la causa.

Sobre las expectativas de la querella para el juicio, Nielsen expresó: “Esperamos poder desarrollar el juicio con normalidad de una manera fluida, seguida y concentrada, que las audiencias sean de corrido y que no haya pausas”. Además, resaltó que “lo que nosotros queremos particularmente es que ambas víctimas puedan relatar lo sucedido y que puedan declarar absolutamente todos los testigos”.

“El primer objetivo es que todo esto se pueda dar y el segundo objetivo es que haya una sentencia que reconozca que lo que sufrieron Belén y Rosalía sucedió, que restablezca el equilibrio roto en la primera infancia y que pueda reparar a ambas víctimas”, sostuvo el abogado querellante. También indicó que esperan que el juicio “marque un hito y haga historia porque es el caso más antiguo del país en llegar a juicio oral”.

OBSTACULOS JUDICIALES

Para llegar al juicio, Nielsen relató diversos obstáculos e instancias que se debieron superar para que la denuncia de las sobrevivientes llegara a juicio y se convierta en el juicio oral por el caso de abuso más antiguo del país. “El primer gran obstáculo para que se pueda hacer justicia por lo que sufrieron Belén y Rosalía fue el hecho de poder denunciar, esto recién fue posible después del año 2015 en la que entró en vigencia la ley del respeto al tiempo de las víctimas”, detalló.

El defensor de las denunciantes indicó que antes del 2015 “ellas no podían realizar la denuncia siquiera, posteriormente en 2016 denuncian, pero el segundo obstáculo por parte de la justicia fue el archivo de las actuaciones por considerarlas prescriptas”. Nielsen explicó que en esa circunstancia “si bien la ley reconocía este derecho a denunciar como los hechos habían pasado antes de 2015 la fiscal en su momento no reconoció el derecho a que se pueda investigar, esto fue rebatido ante el Juzgado de Garantías y se logró el desarchivo de las actuaciones por no considerarlo prescripto”.

“Se logró eso que fue el segundo obstáculo y finalmente se llegó cinco años después de la denuncia a juicio oral que ya es la última etapa donde van a poder contar su verdad, lo que le sucedió, lo que sufrieron ante un tribunal”, sostuvo el querellante. También reflexionó sobre las prácticas judiciales: “Acá tenemos los dos ejemplos de las prácticas de la justicia, las buenas y las malas prácticas. Las malas prácticas entorno a tener una aplicación restrictiva de derechos para las víctimas”.