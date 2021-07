Causa Pacce-Alvarado, Nielsen: “Tenemos la plataforma para sustentar la acusación a Noemi Alvarado”

Luego de varias semanas sin audencias por circunstancias de fuerza mayor no atribuibles a ninguna de las partes, ayer se reanudó el juicio por la causa Pacce- Alvarado, siendo tildada como una de las jornadas más importantes por el abogado querellante, Kevin Nielsen, quien remarcó a elDiario de la Región, “hubo tres declaraciones testimoniales. Dos de las psicólogas que atendieron a Belén y Rosalía y un testigo. Silvana Pérez, licenciada que atendió a ambas en el Centro de Atención a las Victimas (CAV) y Carolina Funes, tratante de Belén y perito en la pericia psicológica realizada por el Poder Judicial; declararon de forma contundente, técnica y precisa. Realmente han sido muy minuciosas, describiendo y brindando prácticamente una ponencia a todos los presentes sobre los abusos sexuales en la infancia. Añadiendo las

circunstancias que rodea a estos, la dinámica de condición y los traumas que se generan en los tiempos de las víctimas. Esto nos sirve, particularmente parar corroborar en los casos de Belén y Rosalía como se dan absolutamente todos los indicadores de haber sufrido abuso sexual”.

CONDUCTA DE PAREJA CRIMINAL

Nielsen añadió que la “auténtica ponencia” de Pérez y Funes, describió como es la conducta de la pareja criminal en estos casos, “hubo un análisis de la conducta de la pareja criminal en torno a una división de funciones, donde sin el aporte de uno de los abusadores, el abuso no puede consumarse por el otro. Lo que a nosotros nos da toda la plataforma para poder sustentar la acusación con respecto a Noemi Alvarado. Realmente fue uno de los días más importantes del juicio porque ya tenemos las declaraciones técnicas y científicas acerca de la comprobación y la veracidad del daño sufrido en las victimas. Particularmente también el estudio de la dinámica de comisión de hechos”.

El letrado deslizó que las licenciadas también brindaron referencias bibliográficas y académicas acerca de cómo operan estas parejas.

LA CAUSA

Daniel Pacce y Noemí Alvarado fueron denunciados por abuso sexual por Rosalía Alvarado y María Belén Duet el 15 de junio de 2016. Las sobrevivientes relataron que los abusos tuvieron lugar desde 1978 hasta mediados de los 80’, cuando eran niñas de corta edad. Rosalía era sobrina del matrimonio, María Belén, integraba una familia allegada a los Pacce.

Pacce fue funcionario durante la Gobernación de Florencio Tenev y diputado nacional por el justicialismo entre 1987-1991, tuvo un paso por demás intrascendente por el Congreso de la Nación, por lo menos en lo que a labor parlamentaria se refiere. Pacce y su esposa Noemí Alvarado (integró el Directorio del Instituto de Vivienda) tenían una vida social muy activa y era habitual que su domicilio hubiese muchos niños, hijos de amigos y allegados.

El juicio inicio en mayo de este año, con la declaración de la única imputada, Noemí Alvarado de Pacce, acusada por abusos sexuales perpetrados entre 1979 y 1986 en conjunto con su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce. “Todos los hechos denunciados en mi contra por Rosalía y Belén son falsos, no ocurrieron jamás”, sostuvo Alvarado. No estaba en mi casa por eso nunca pueden haber ocurrido estos hechos”, señaló Alvarado al Tribunal e indicó que solo en las reuniones familiares que se hacían en su casa “veía a los chicos”, en referencia a los hijos de sus hermanos y amigos. “jamás tuve relaciones íntimas delante de Rosalía ni de Belén ni de ninguna otra persona”, aseveró la mujer de 82 años.