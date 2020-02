Cerca de 3000 familias chaqueñas afectadas por los aumentos de los planes de ahorros de autos

Los damnificados se unieron en un grupo de autoconvocados para iniciar diferentes medidas que buscan soluciones o formas de pago proporcionales a sus sueldos. “Hay gente que está pagando $27.000 en una provincia donde el sueldo medio esta entre $25.000 y $30.000 pesos”, comentó una miembro del grupo.

Autoconvocados Estafados Planes Ahorro Chaco es un grupo que hace poco cumplió un año, como ello mismo lo dicen en su página en Facebook, sitio donde se organizan, “se creó con el objeto de hacer valer nuestros derechos como consumidores, ante los aumentos inescrupulosos de las cuotas”. Celia Rivero, miembro del grupo, en comunicación con Radio Libertad comentó los principales reclamos que tienen y la situación de quienes decidieron demandar a las concesionarias.

La propuesta que realizaron desde las concesionarias fue extender la cantidad de meses de las cuotas, distribuir el monto que tienen que pagar en más cuotas. Rivero comentó los pasos que realizaron desde que se auto convocaron hasta llegar a las medidas judiciales. En primer lugar, se presentaron al servicio del consumidor para poder elevar esos reclamos a defensa al consumidor en Buenos Aires.

Los reclamos presentados en forma conjunta siguieron la vía hasta llegar a una instancia de conciliación con las empresas de los planes de ahorro en los cuales no pudieron llegar a un acuerdo por lo que el caso seguía a juicio. Rivero precisó que hay más de 600 reclamos presentados y que ahora deben reunirse para saber en qué instancias están actualmente.

También por otro lado se reunieron con representantes y funcionarios “que estaban interesados en nuestra situación, hay 14 proyectos en el congreso”, comentó Rivero. Además, comentó que se encuentran organizados a nivel nacional pero que todavía no se ha sancionado ningún proyecto.

Por último, se presentaron por la vía judicial en los cuales tuvieron fallos favorables, en algunos casos los montos se han retrotraído a abril del 2018, otras medidas aún no se ven reflejadas en las facturas sostuvo la miembro de Autoconvocados Estafados Planes Ahorro Chaco. “Somos alrededor de 3000 familias en la provincia de Chaco, no hay más de 400 casos que hemos podido realizar las demandas judiciales” sostuvo Celia Rivero.

Desde el grupo de autoconvocados insisten en que ya no sólo se trata de una cuestión económica “es una cuestión social, va mas allá porque la gente se ha endeudado, hay gente que le sustrajeron el auto, le han embargado, los garantes y los mismos damnificados están embargados”. Y precisó: “Hay gente que está pagando $27.000 en una provincia donde el sueldo medio esta entre $25.000 y $30.000 pesos”.

Además, Rivero detalló que se tratan en algunos casos de cuotas de $20.000 para autos de gama baja y media, “esas personas hace tres años atrás pagaban tres mil pesos”. Además, comentó que las cuotas suben y con el dólar empeoró, sin embargo, Rivero explica: “Nuestro sueldo no aumentó. Tuvimos una devaluación de casi el 50% de nuestros ingresos.

Por otro lado, comentó: “Es imposible pagar, nunca dijimos que no queremos pagar, queremos hacerlo, sólo buscamos que sea equitativo con nuestros salarios”, y sentenció: “Somos todos trabajadores y tenemos derecho a tener un vehículo”. Para finalizar la entrevista radial Celia Rivero con contó su experiencia personal, “en 2018 mi auto valía poco más de 400 mil pesos. Hoy nuestro vehículo vale un millón y medio. Es decir, subió un 350%”, contó.

“Llevo pagado tres autos y todavía me falta pagar dos años, compré un auto y estoy pagando una Ferrari”, comentó la referente del grupo de autoconvocados. Para las personas que están en situaciones símiles la refente expresó: “La sugerencia por este año que llevamos trabajado es que vayan por la parte judicial para estar respaldados, porque si tenes una cautelar y no podés pagar el auto, al menos no te pueden sacar el auto que es tu sacrificio”

También contó que la vía judicial es la que está dando más resultados. “Cada vez en más provincias los jueces se están jugando y aceptando las demandas colectivas”, resaltó. Rivero detalló que hay casos presentados en la provincia y que hay demanda federal. “Una vez que salgan, presentamos una demanda por cada marca de auto todos los damnificados nos podemos adherir a las marcas y por eso se llama colectivo, lo que estamos pidiendo es que retrotraigan a abril de 2018”, señaló la miembro del grupo de autoconvocados.

Las personas danmificadas por los aumentos excesivos pueden contactar al grupo en la página en Facebook ‘Autoconvocados Estafados Planes Ahorro Chaco’, allí se puede sumar casos, se dividen por marca y luego se organizan. También reciben correos con documentación: autoconvocadosplaneschaco@gmail.com.