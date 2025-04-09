Cerraron las residencias en salud mental del hospital Laura Bonaparte

Los trabajadores de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM) del Hospital Nacional Laura Bonaparte informaron este martes, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que el Gobierno ya no habilitará «ningún cupo» para este tipo de prácticas. Este recorte aplica «tanto para las diferentes disciplinas como para la jefatura», aseguraron.

Los profesionales de la salud cuestionaron la medida y aseguraron que cumplen con «todos los requisitos formales para la renovación de la totalidad de los mismos».

«Es urgente tomar acción frente al ataque que realizan a las residencias, tanto por la formación de profesionales, la fuente de trabajo de los actuales residentes, y los aspirantes, y a la población a quien está destinado nuestro trabajo», indicaron.

El Hospital Nacional Laura Bonaparte resiste hace varios meses los embates del Gobierno de Javier Milei, quien intentó cerrarlo en distintas ocasiones. La gestión ultraderechista despidió en enero a 200 trabajadores, provocando un vaciamiento y la imposibilidad de prestar servicio con normalidad.

En febrero se ratificó con el Decreto 130/2025 la intervención de la entidad por el plazo de un año, con la excusa de un supuesto «crecimiento desmedido del personal» y de un «mal manejo de los fondos» durante la anterior gestión del hospital. Mariano Bruno Pirozzo fue designado como Interventor General, con todas las facultades inherentes a la conducción de los entes descentralizados.

Desde que se anunció el desfinanciamiento y la intervención del hospital de salud mental, distintos funcionarios públicos, políticos y artistas expresaron su solidaridad con los trabajadores y pacientes de la entidad. Desde enero se realizan encuentros que concluyen con un «abrazo simbólico» al edificio de la institucion, en repudio a los despidos y el ajuste del organismo.

Este lunes, cuando se cumplía una nueva efeméride por el Día Internacional de la Salud, los trabajadores organizados denunciaron que el pasado 31 de marzo se terminó el contrato de muchos de los empleados del hospital y que todavía «no hay renovación» a la vista.

«Los trabajadores seguimos en alerta. Continuamos brindando atención pública en salud mental, gratuita y de calidad, en el marco de esta incertidumbre y con la falta de 200 compañeros despedidos», aseguraron.