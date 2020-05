Cervecerías artesanales, en crisis: sin producción ni ventas

Fiel reflejo de todo el sector comercial del país, la COVID-19 arrasó con la economía en general y los primeros que sintieron el golpe fueron los emprendedores, quienes tuvieron que buscar alternativas para mitigar la crisis a la que se ven sometidos.

Según un estudio realizado por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), del cual participaron 590 productores y bares de cerveza artesanal, el sector sufrió una caída del 90% en sus ventas desde el 16 de marzo, “porque cerca del 80% de las empresas vende casi la totalidad de su producción a bares y restaurantes que hoy están cerrados”.

elDIARIO de la Región dialogó con algunos productores locales que dieron un vistazo sobre la situación complicada a la que se enfrentan. El actual presidente de la Asociación Cerveceros del Litoral y propietario de “El Perro” Sebastián Bravo, indicó que “en síntesis la situación es mala”. “La realidad ya era mala y hoy por hoy, no sabemos hacia donde apuntar para hacer algún tipo de proyección”.

El sector ya venía soportando una baja de ventas provocado por la recesión económica en general que complicó no solo el bolsillo del cliente sino también repercutió en la mayoría de los insumos y servicios, aumentos que no pudieron ser trasladados al precio del producto.

“Si hablamos de volumen de litros de cervezas, la caída si es de alrededor de un 90%, se sostiene por la venta de recargas, pero con rentabilidad muy baja, es decir, puedo vender bien, pero a muy bajo precio lo que dificulta cubrir los sueldos de los trabajadores y todos los gastos”, sostuvo.

Además, detalló que la mayoría de los cerveceros tienen “dos canales de ventas fuertes que son los eventos públicos con contacto directo con los clientes y los bares y resto, donde se comercializa un volumen con cierta regularidad, que al estar cerrado no se vende nada. Esos bares que hacen delivery con lo que tienen en stock, sin renovar los pedidos”.

“Las fábricas están paradas ya que tenemos un sobrestock de producción. El 18 de marzo, teníamos la fiesta de San Patricio, por lo que producimos grandes cantidades para ese evento y nos quedamos con todos los barriles llenos. Entonces, nos dedicamos a hacer mantenimiento, limpieza profunda y vender ese resto”, explicó.

“PRIORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE ARTESANOS LOCALES”

En cuanto a la posibilidad hacer un pedido formal al Gobierno provincial y municipal, Bravo dijo que ya han solicitado desde extensiones de impuestos, rebajas y planes de pagos, pero no han recibido respuestas.

“Todavía no tenemos ningún crédito para sostener el negocio, nuestras ganancias en el local pasan por la venta de bebidas y la comida en menor escala, pero no alcanzan para sostener los costos fijos”.

“Aquí es donde siempre vamos a insistir ante el Municipio de Resistencia, pero también en la provincia, que se establezcan normas que prioricen la participación de productores y artesanos locales, así como también se eviten situaciones abusivas en comercios privados que excluyen el ingreso de nuestros productos”, remarcó.

EXTENDER EL HORARIO DE DELIVERY

Por su parte, Juan Frangioli, propietario de Skull Cervecería expresó que “abril cerraron con un 10% de venta de lo que se venía trabajando, así que no alcanza a cubrir ningún gasto”, ya que por día tiene un promedio de 8 a 10 ventas por día. “Nuestros principales clientes son los bares y hasta que ellos no funcionen con regularidad, nosotros no vamos a trabajar”.

Frangioli afirmó que “el resto de los cerveceros que no viven de la actividad están prácticamente cerrados sin producir”.

En la actualidad, existe en Resistencia alrededor de 40 cervecerías y que se pensó también, es plantear a la Municipalidad de que se extienda el horario nocturno de entregas hasta las 1 para abrir la ventana de ventas y poder sostener la economía los emprendedores.

Asimismo, las recién iniciadas emprendedoras de la Femibirra Lupina, también remarcaron la coyuntura actual que atraviesan: “Teníamos dos eventos que era la idea de consumir lo que hicimos y quedamos paradas con un lote pequeño producido justo antes de la cuarentena”.

Su realidad varia un poco ya que corren con la ventaja de ser un microemprendimiento pequeño que más o menos pueden manejarse con las pocas ventas. “Tratamos de vender lo que nos queda, en botellas con delivery porque no podíamos encontrar la forma de acercarnos con el cliente”.