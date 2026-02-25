La Dra. CLAUDIA ELIZABETH CANOSA- Juez -Juzgado en Civil Comercial Nº 13 Secretaria Nº 13, sito en Calle Güemes Nº 609, Resistencia, Chaco, notifica por edictos en autos »CETROGAR S.A. C/ AGUIRRE, SERGIO LUIS S/ EJECUTIVO» Expte. Nº 2007/2022 lo siguiente: ///Resistencia, 23 de Abril de 2024.- Proveyendo la presentación de fecha 26/03/2024. Atento lo solicitado y de conformidad a los Arts. 162, 163, 164, 342 y 530 del CPCC, CÍTESE por edictos a SERGIO LUIS AGUIRRE; D.N.I. Nº 23.575.448, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local del último domicilio denunciado, emplazándolo por (5) cinco días a fin de que tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que lo represente. NOT.- CLAUDIA ELIZABETH CANOSA JUEZ Juzgado Civil y Comercial Nº 13. El presente documento fue firmado electrónicamente por: CANOSA CLAUDIA ELIZABETH, DNI: 20093160, JUEZ, 1RA. INSTANCIA. Resistencia, 09 de diciembre de 2025. Vto. 26/02

