La Dra. CLAUDIA ELIZABETH CANOSA-Juez -Juzgado en Civil y Comercial N° 13- Secretaria Nº 13, sito en Calle Güemes Nº 609, Resistencia, Chaco, notifica por edicto en autos «CETROGAR S.A. C/ DELGADO, JUAN ANTONIO S/ EJECUTIVO» Expte. Nº 8.839/19 lo siguiente:///Resistencia, 07 de junio de 2021. -Al escrito de fecha 01/02/2021: atento lo solicitado y de conformidad a los Arts. 162, 163, 164, 342 y 530 del CPCC., CÍTESE por EDICTOS a DELGADO, JUAN ANTONIO, D.N.I. Nº 23.575.855, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y un diario local, emplazándolo por (5) cinco días a fin de que tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que los represente. NOT.-CLAUDIA ELIZABETH CANOSA-JUEZ-Juzgado Civil y Comercial Nº 13.- Resistencia, 18 de diciembre de 2021. MARIA DEL CARMEN MORALES LEZICA ABOGADA- SECRETARIA JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 13. Vto. 26/02

