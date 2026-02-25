La Dra. CLAUDIA ELIZABETH CANOSA Juez-Juzgado en Civil y Comercial N° 13- Secretaria Nº 13, sito en Calle Güemes Nº 609, Resistencia, Chaco, notifica por edicto en autos »CETROGAR S.A. C/ MARECO, ANAHI LARA RAQUEL S/ EJECUTIVO» Expte. Nº 1081/22 lo siguiente:///Resistencia, 12 de Diciembre de 2024. Proveyendo la presentación de fecha 06/12/2024: Atento lo solicitado y de conformidad a los Arts. 162, 163, 164, 342 y 530 del CPCC, CÍTESE por edictos a MARECO, ANAHI LARA RAQUEL, DNI: 37.478.400, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local del último domicilio denunciado, emplazándola por (5) cinco días a fin de que tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que la represente. NOT. CLAUDIA ELIZABETH CANOSA JUEZ Juzgado Civil y Comercial Nº 13. El presente documento fue firmado electrónicamente por: CANOSA CLAUDIA ELIZABETH, DNI: 20093160, JUEZ 1RA. INSTANCIA. Resistencia, 9 de septiembre de 2025. MARIA DEL CARMEN MORALES LEZICA ABOGADA- SECRETARIA JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 13. Vto. 26/02

