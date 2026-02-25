La Dra. CLAUDIA ELIZABETH CANOSA Juez-Juzgado en Civil y Comercial N° 13- Secretaria Nº 13, sito en Calle Güemes Nº 609, Resistencia, Chaco, notifica por edicto en autos »CETROGAR S.A. C/ MORALES DIAZ ANGEL GABRIEL S/ EJECUTIVO” Expte. Nº 14319/18 lo siguiente:///Resistencia, 15 de Mayo de 2025. Proveyendo la presentación de fecha 03/12/2024 y 09/05/25: Atento lo solicitado y de conformidad a los Arts. 162, 163, 164, 342 y 530 del CPCC, CÍTESE por edictos a MORALES DIAZ, ANGEL GABRIEL, D.N.I. Nº 26.267.496, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local del último domicilio denunciado, emplazándolo por (5) cinco días a fin de que tome intervención en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que lo represente. NOT.- CLAUDIA ELIZABETH CANOSA JUEZ Juzgado Civil y Comercial Nº 13. El presente documento fue firmado electrónicamente por: CANOSA CLAUDIA ELIZABETH, DNI: 20093160, JUEZ 1RA. INSTANCIA. Resistencia, 29 de mayo de 2025. SERGIO JAVIER DOMINGUEZ ABOGADO- SECRETARIO JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 13. Vto. 26/02

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